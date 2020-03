DJK Wattenscheid gibt beim SV Wanne die Führung aus der Hand

SV Wanne 11 - DJK Wattenscheid 4:1 (0:1). Beim Nachbarn in Wanne verlor die DJK Wattenscheid am Ende völlig zurecht. Dabei deutete für Trainer Manfred Behrendt zur Pause noch nichts auf eine Niederlage hin.

„In den ersten 45 Minuten haben wir sehr gut gespielt, hatten alles im Griff und hätten höher als nur mit 1:0 führen müssen“, so seine Halbzeitbilanz. Ridvan Sari brachte die DJK per Kopf in Führung. Kamil Kokoschka, Dominique Wassi und Rene Löhr hatten weitere Treffer auf dem Fuß. Was seine Mannschaft dann aber in den zweiten 45 Minuten bot, warf mehr als nur ein Fragezeichen auf Behrendts Stirn.

DJK Wattenscheid verliert den Überblick

Alle Warnungen im Pausengespräch verhallten ungehört. Nicht einmal 100 Sekunden war wieder gespielt, da kam Wanne zum Ausgleich und fünf Minuten später sogar zum Führungstreffer. „Wir haben jeglichen Überblick, jegliche Kontrolle über das Match und unsere Ordnung verloren. Es gab Stellungsfehler zuhauf“, fasste der DJK-Coach die desolate zweite Spielhälfte zusammen. Wanne nutzte die Wattenscheider Unzulänglichkeiten zu zwei weiteren Treffern.

Mit der Niederlage schmolz der Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf zwei Punkte. „So wie wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben, darf man sich einfach nicht präsentieren“, war Behrendt am Ende ebenso bedient wie enttäuscht.

DJK Wattenscheid: Vilz – Wolf (66. Winschewski), Kaiser, Bazylin, Backes – Helfer (69. Borin), Wassi (74. Oberc) – Sari (74. Fahr), R. Löhr, Kokoschka – Mauroff

Tore: 0:1 (30.) Sari, 1:1 (47.), 2:1 (52.), 3:1 (68.) 4:1 (81.).