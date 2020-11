Seit dem 23. Oktober ist Paul Helfer Trainer des Fußball-Landesligisten DJK Wattenscheid. Zuvor hatte Manfred Behrendt am Stadtgarten seinen Rücktritt erklärt. Mit seiner neuen Mannschaft arbeiten konnte der neue DJK-Coach aufgrund des Coronabedingten Amateursportverbots aber noch nicht.

Herr Helfer, wie kam es eigentlich zu ihrer Beförderung vom Co-Trainer zum Cheftrainer?

Helfer: Nachdem Manfred Behrendt nach einem Gespräch mit der Mannschaft von seinem Amt zurückgetreten war, hat mich der Vorstand angerufen und zu einem Gespräch eingeladen. Dabei wurde ich gefragt, ob ich mit die Rolle als Cheftrainer vorstellen kann. Da musste ich nicht lange überlegen und habe dies bejaht. Kurz darauf haben wir uns auch schon geeinigt.

Gibt es auch schon einen Co-Trainer?

Helfer: Bisher noch nicht. Aber wir stehen mit Kandidaten im Kontakt und werden sicherlich bald eine Entscheidung treffen.

Als Co-Trainer haben sie in letzter Zeit auch als Spieler ausgeholfen. Wird es am Stadtgarten auch einen spielenden Cheftrainer Paul Helfer geben?

Helfer: Man soll zwar nie nie sagen. Aber dies kann ich nahezu zu 100 Prozent ausschließen. Auf dem Platz als Spieler hat man nicht die Übersicht wie von der Seitenlinie aus. Es sei denn, die Personalnot wäre einmal so groß, dass wir ansonsten keine spielfähige Mannschaft zusammen bekämen.

Ihre Spieler kennen sie ja als Mitspieler. Könnten da keine Autoritätsprobleme auftreten?

Helfer: Das befürchte ich nicht. Ich musste ja schon als Co-Trainer zuvor den Spagat zwischen Mitspieler und Autoritätsperson bewältigen. Auch da gab es keine Probleme. Aber ich bin jetzt sicherlich nicht mehr der absolute Kumpel-Typ.

Worauf legt der Trainer Paul Helfer besonders Wert?

Helfer: Ich erwarte von meinen Spielern Disziplin nach außen und innen. Ich hatte während meiner aktiven Zeit einige Trainer, von denen ich mir vieles abschauen konnte. Ede Buckmaier hat trotz zweier verpasster Aufstiege eine gewisse Lockerheit mitgebracht. Bayram Kollu war sehr nah an der Mannschaft dran, aber immer zu allen Spielern absolut fair. Marcelo Bieschke und Rene Ziarna kamen neben dem ballorientierten Training auch viel über die Motivationsschiene. Die beiden haben einen in der Kabine heiß und geil auf das Spiel gequasselt.

Bisher konnten Sie ja erst einmal mit der Mannschaft trainieren...

Helfer: Ja, und dann hat die Stadt Bochum sämtliche Sportanlagen geschlossen und eine Woche später kam das Amateursportverbot. Eine total nervige Sache. Im Moment machen die Spieler ein eigenständiges Lauftraining. Mehr ist ja nicht möglich. Ich hoffe, dass wir Anfang Dezember wieder auf den Platz zurück dürfen.

Gewinnen Sie als Trainer lieber 4:3 oder 1:0?

Helfer: Ganz ehrlich? Lieber 1:0. Denn dann hat meine Mannschaft weniger Fehler gemacht. Ich halte es eher mit dem Ex-Schalke-Trainer Huub Stevens. Die oberste Prämisse ist es, kein Gegentor zu kassieren.

Wenn das Training wieder losgeht, welches Spielsystem werden sie mit der Mannschaft einstudieren?

Helfer: Ich bevorzuge ein 3-5-2-System. Darauf werden wir uns zunächst einmal festlegen.

Was ist das Saisonziel der DJK Wattenscheid?

Helfer: Wir wollen uns so schnell wie möglich von den Abstiegsplätzen distanzieren um mit dem Kampf um den Klassenerhalt nichts mehr zu tun zu haben und um beruhigt in die Winterpause gehen zu können. Wenn wir in der Tabelle weiter nach oben kommen, so wäre dies ein Bonus.

Bisher sind Sie noch nicht im Besitz einer Trainerlizenz.

Helfer: Das stimmt. Ich habe allerdings die Sichtung zum B-Lizenz-Lehrgang bestanden und habe mich beim Verband für den nächsten Lehrgang angemeldet. Ich warte jetzt noch auf die Bestätigung.

