Trainer Manfred Behrendt erhielt von seiner Mannschaft DJK Wattenscheid das erhoffte Drei-Punkte-Geschenk zu seinem 70. Geburtstag. „Jetzt gehen wir erst einmal essen und trinken dabei das ein oder andere Bier“, revanchierte sich der Trainerstratege im Anschluss an den zweiten Saisonsieg mit einem gemütlichen Abend.

Früh hätten Ridvan Sari und Kamil Kokoschka die DJK in Führung bringen können. Dies gelang dann Dennis Löhr per Kopfball nach einer Kokoschka-Flanke. In der 38. Minute erhöhte Kamil Kokoschka auf 2:0 und stellte früh die Zeichen auf Sieg. Die Vorarbeit zu diesem Treffer leistete Marvin Beimborn mit einem Pass in die Tiefe.

In der zweiten Halbzeit lässt die DJK Wattenscheid das 3:0 liegen

„In der zweiten Halbzeit müssen wir uns dann den Vorwurf gefallen lassen, nicht frühzeitig das 3:0 zu erzielen und damit das Spiel endgültig zu entscheiden“, sagte Behrendt. Er sah nach der Pause zwar Chancen von Kamil Kokoschka, Mahmut Gülnaz und Yakub Kara, aber keine weiteren Treffer. So musste nach dem Anschlusstreffer (72.) noch einmal gezittert werden. Aber nach 93 Minuten stand der 2:1-Erfolg fest. Übrigens zum dritten Mal, dass Manfred Behrendt bei seinen drei Gastspielen in Hilbeck dieses Duell mit 2:1 für sich entscheiden konnte.

Die Fakten zum Spiel der DJK Wattenscheid in Hilbeck

DJK Wattenscheid. Kemper – Beimborn, Werthebach, Backes (70. Oberc), Kaiser – Wassi, Borin, Gruner – D. Löhr (60. Kara)– Kokoschka (65. Gülnaz), Sari (70. Düker).Tore: 0:1 (19.) D. Löhr, 0:2 (38.) Beimborn, 1:2 (72.).