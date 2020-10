SV Hilbeck – DJK Wattenscheid. Am Freitag feiert DJK-Trainer Manfred Behrendt seinen 70. Geburtstag, am Sonntag ab 15 Uhr hofft er in Hilbeck auf ein nachträgliches Geburtstagspräsent seiner Mannschaft in Form von drei Punkten.

Für den ehemaligen Profi ist die Partie in Hilbeck eine richtungsweisende Begegnung. „Mit vier Punkten aus vier Spielen liegen wir bisher im gelben Bereich“, sagt er. „Wenn wir in Hilbeck etwas holen klettern wir in den grünen Bereich, ansonsten rutschen wir ab in die rote Zone. Wir müssen jetzt aus dem Quark kommen und den Bock umstoßen.“

Behrendt erwartet ein Kampfspiel

In Hilbeck erwartet er ein typisches Kampfspiel, bei dem die spielerischen Qualitäten wohl auf der Strecke bleiben dürften. In den vergangenen Jahren stand häufig das Defensivverhalten der DJK in der Kritik, dieses Jahr bereitet aber eher das Offensivverhalten Sorgen. Zwei Tore durfte das Behrendt-Team in bisher 360 absolvierten Minuten bejubeln.

„Es wird Zeit, dass wir mal wieder ein Tor schießen und unsere Chancen auch nutzen“, sagt Behrendt. Da kommt es zur Unzeit, dass gleich eine ganze Offensivreihe auszufallen droht. Tobias Mauroff ist nach Gelb-Roter Karte gesperrt, Kamil Kokoschka und Mahmut Gülnaz sind nach dem Derby angeschlagen. Auch ein Einsatz von René Löhr kommt auf dem tiefen Rasenplatz in Hilbeck wohl noch zu früh. Und hinter dem Einsatz von Torhüter Ibo Omeirat steht ebenfalls ein Fragezeichen.

Defensiv-Duo kehrt zurück

Dafür hat immerhin das Defensiv-Duo Matthias Kaiser und Dominique Wassi seine Sperre abgesessen und kehrt zurück in die Startelf.