DJK TuS Hordel will gegen Neheim „anderes Gesicht zeigen“

Bochum. Nach der ersten Niederlage will die DJK Hordel schnell wieder in die Spur kommen. Doch es gibt ein paar Hürden zu überwinden.

Hordels neuer Trainer Frank Benatelli hatte einen schweren Start. Kurz nach seiner Verpflichtung stand bereits das erste Spiel an, nun eine englische Woche, dazu gibt es einige Verletzte. „Natürlich wünscht man sich das zum Start anders, aber ich will nicht klagen. Wir müssen die Situation annehmen“, sagt der 58-Jährige. Am Sonntag beim SC Neheim will Benatelli erste Fortschritte sehen (15 Uhr).

In seinem ersten Spiel als Hordel-Trainer holte Benatelli mit seinem Team ein 2:2 gegen Bövinghausen. Im Nachholspiel am Donnerstag setzte es gegen den SV Deuten die erste Niederlage (0:2). „Das war eine Lehrstunde, der Gegner war uns in der ersten Hälfte in allen Belangen überlegen, und wir sind nur hinterhergelaufen“, hadert Benatelli mit der Partie gegen Deuten: „In der zweiten Halbzeit ist es zwar besser geworden, aber auch nicht so, dass wir nochmal hätten rankommen können.“

Keine großen personellen Veränderungen

Für den Trainer ist klar, dass seine Mannschaft gegen Neheim ganz anders auftreten muss: „Wir wollen ein anderes Gesicht zeigen, taktisch, fußballerisch und von der Aggressivität. Neheim ist ein unangenehmer Gegner.“ Der SC Neheim ist mit sieben Punkten aus den ersten vier Spielen in die Saison gestartet und siegte zuletzt mit 3:0 in Gerlingen.

Große Veränderungen sind gegen Neheim zumindest auf dem Papier im Vergleich zum Spiel gegen Deuten nicht zu erwarten. Die Ausfallliste bleibt lang, auch wenn bei Philipp Dragicevic und Philipp Severich auf ein Comeback zu hoffen ist. „Wir müssen abwarten, hinter den Einsätzen einiger Spieler steht noch ein Fragezeichen. Wir müssen sehen, wer fit ist“, sagt Benatelli.

Der Trainer hatte bislang noch wenig Einflussmöglichkeiten. Dreimal konnte er erst mit seiner Mannschaft trainieren. „Bislang konnte ich dem Team taktisch noch nicht viel mitgeben. Ich will jetzt aber zu Beginn auch nicht zu viel verändern. Ab der kommenden Woche können wir dann endlich anfangen, normal zu trainieren. Da freue ich mich schon drauf.“