DJK TuS Hordel setzt ihren Höhenflug fort – 3:0-Sieg

Bochum. Die DJK TuS Hordel ist seit dem Trainerwechsel eine Macht. Der Westfalenligist siegte gegen FSV Gerlingen mit 3:0. Ein Hordeler sieht Gelb-Rot.

Fünf Spiele – 13 Punkte. Seitdem das Spielertrainer-Duo Patrick Polk und Pascal Beilfuß die sportliche Verantwortung an der Hordeler Heide übernommen hat, läuft es rund. Dies bekam am Sonntag auch der FSV Gerlingen zu spüren. Im letzten Heimspiel vor der Platzerneuerung siegten die Grün-Weißen der DJK TuS Hordel mit 3:0 (2:0).

Der Führungstreffer fiel bereits in der 5. Minute. Und dies äußerst kurios. Einen Flankenball von Marco Polk verlängerte ein Gerlinger Abwehrspieler. Daraufhin hob der Linienrichter die Fahne wegen Abseits, weil er dachte, ein Hordeler Spieler hätte das Leder verlängert.

Kurioser Handelfmeter beschert Hordel die Führung

Der Schiedsrichter ließ jedoch weiter spielen und ein Gerlinger Abwehrspieler nahm Sekundenbruchteile später den Ball in die Hand, da er davon ausging, das Spiel wäre unterbrochen. War es aber nicht, und der Schiedsrichter entschied regelkonform auf Handelfmeter. Murat Yildirim ließ sich diese Möglichkeit nicht nehmen.

Kurz vor der Pause brandete dann erneut Jubel an der Hordeler Heide auf. Am Ende einer feinen Kombination, die mit einem Diagonalball von Patrick Polk eingeleitet wurde, passte Murat Yildirim auf Dogan Mehmetoglou, der aus kürzester Distanz den Ball nur noch über die Torlinie drücken musste. „Da waren wir in der Box richtig gut besetzt“, sah Polk in dieser Situation einen Trainingsschwerpunkt unter der Woche perfekt umgesetzt.

Marco Polk sieht die Gelb-Rote Karte

Nach dem Wechsel verpassten es die Hordeler aus Polks Sicht, mit dem dritten Treffer für Ruhe zu sorgen. „Dadurch wurde es noch einmal unnötig hektisch“, so der Spielertrainer. Die wohl größte Chance auf die vorzeitige Entscheidung hatte Ali Khan, der das Leder jedoch über die Querlatte setzte. Zu allem Überfluss handelte sich Marco Polk wegen wiederholtem Foulspiel noch die Ampelkarte ein.

In Unterzahl fiel dann doch noch das 3:0. Nach einer Aktion gegen Ali Khan gab es erneut Strafstoß und erneut blieb Murat Yildirim nervenstark. „Das 3:0 hört sich gut an, aber wir wissen, dass wir es besser machen können“, lautete Polks Fazit.

Die Fakten zum Spiel: Team und Tore

DJK TuS Hordel: Zimmermann – Schürmann (46. Opiola), Erdelt, P. Polk, M. Polk – Severich, Kordt (57. Beilfuß) – Khan – Yildirim, Otibo (71. Dragicevic), Mehmetoglou (78. Weißbohn).

Tore: 1:0 (5., 11m) Yildirim, 2:0 (44.) Mehmetoglou, 3:0 (90., 11m) Yildirim.

Bes. Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Marco Polk wegen wiederholtem Foulspiel (87.).

