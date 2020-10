Manchmal ist etwas Zurückhaltung genau das richtige Rezept: Gerade erst hatte Trainer Frank Benatelli die Erwartungen bei der DJK TuS Hordel zurückgefahren, da gewinnt seine Mannschaft dank einer spektakulären ersten Halbzeit mit 4:3 (3:1) gegen den DSC Wanne-Eickel.

„Die erste Halbzeit war sehr gut von uns. Nach einer Stunde haben wir die Kontrolle verloren, und nach dem 4:3 haben wir dann ganz schön schlottrige Knie bekommen. Wir sind zum Sieg getaumelt, aber wichtig ist, dass wir ihn geholt haben. Das gibt Selbstvertrauen“, sagte Trainer Frank Benatelli, für den es der erste Sieg mit Hordel war.

Wanne-Eickel stellt im zweiten Abschnitt um

In der ersten Hälfte setzten die Gastgeber an der Hordeler Heide fast alles um, was der Trainer sehen wollte. „Wir hatten eine aggressive Spielweise, haben den Gegner förmlich gejagt. Und nach vorne haben wir auch fußballerisch gezeigt, was wir können“, lobte Benatelli. Nach dem 4:1 im ersten Durchgang, bauten die Hordeler nach dem Seitenwechsel jedoch ab.

Wanne-Eickel stellte in der zweiten Hälfte um und kämpfte sich noch einmal ran. Knapp 80 Minuten hielt Hordel stand, dann kamen die Gäste per Doppelschlag zum Anschluss. Bis zum Schlusspfiff gab es noch die eine oder andere Szene zu überstehen, am Ende jubelten jedoch die Hordeler. „Heute können wir uns freuen, langfristig müssen wir lernen, unsere Leistung über 90 Minuten durchzuziehen“, so Benatelli.

Hordel: Zimmermann – Erdelt, Nemec, Gyasi, Severich – Dragicevic (90.+3 Hendel), Alati (46. Elbers), Erdmann, Kordt – Balci (90. Dilek), Kaya (74. van der Heusen)

Tore: 1:0/2:0 Dragicevic (8./22.), 2:1 (27.), 3:1 Alati (38.), 4:1 Dragicevic (41.), 4:2 (79.), 4:3 (83.)