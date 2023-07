Wattenscheid. Diskus-Talent Oguama will sich bei den Deutschen Meisterschaften beweisen. Bei Ritter und Jasinski hofft der TV Wattenscheid auf Edelmetall.

Joyce Oguama ist voller Vorfreude: Die 21-Jährige erwartet in diesen Tagen den Einkleidungskoffer vom Deutschen Leichtathletikverband: Trainingsanzug, Trikot, Jacke, alles in Schwarz-Rot-Gold. „Mein erstes Nationaltrikot – ich hatte noch nie eins und wollte mir auch nicht einfach eins kaufen“, erklärt Oguama, was das für sie bedeutet. Für Oguama folgt gerade ein Highlight aufs nächste. Bevor sie kommende Woche in den Nationalfarben zur U23-EM nach Finnland reist, trägt sie nochmal das blaue Trikot des TV Wattenscheid 01.

In dem wurde sie am vergangenen Wochenende Deutsche U23-Meisterin im Diskuswurf und will nun auch am Wochenende bei den „großen“ Deutschen Meisterschaften in Kassel zeigen, was sie kann. Ihr Ziel ist eine neue Bestweite, die steht aktuell bei 54,38 Meter. „Von der Platzierung her wäre ich froh, wenn ich in den Endkampf komme – durch den U23-Titel habe ich zwar viel Selbstvertrauen, aber im Diskus ist meine Konkurrenz die Weltspitze.“

Oguama seit dem Beginn ihrer Karriere beim TV Wattenscheid 01

Aufgeregt ist sie nur im Vorfeld: „Eigentlich bin ich ein nervöser Wettkampftyp, aber ich versuche ganz cool zu bleiben“, sagt sie. Das gelang ihr in Göttingen, als sie die Führung erst abgab, sich zurückeroberte und am Ende Gold holte.

Das Wattenscheider Trikot trägt die Gelsenkirchenerin, seit sie mit der Leichtathletik angefangen ist. Zunächst war sie Mehrkämpferin, erst seit zwei Jahren ist sie auf den Wurf spezialisiert. Dabei profitiert sie auch von ihrer prominent besetzten Trainingsgruppe, unter anderem mit Diskuswerfer Daniel Jasinski (33) und Kugelstoßerin Julia Ritter (25).

„Ich bin da das Küken in der Gruppe und bin froh, dass ich mir da einiges abgucken kann“, sagt Oguama, die auch am Wochenende mit Ritter in Kontakt stand, als diese beim Diamond League in Stockholm war. „Von der Erfahrung her kann ich die Mädels und Daniel immer alles fragen. Ich bekomme viele Tipps, alle freuen sich über die Erfolge der anderen – und diese Stimmung überträgt sich dann auch.“

Daniel Jasinski und Julia Ritter wollen in Kassel Medaillen holen

Julia Ritter bei der EM 2022 in München. Foto: Simon Hofmann / Getty Images For European Athletics

In den Tagen vor den Deutschen Meisterschaften ist die Gruppe allerdings getrennt. Jasinski und Ritter bereiten sich genau wie Annina Brandenburg (Kugelstoßen) am Olympiastützpunkt in Kienbaum/Brandenburg auf die Deutschen Meisterschaften vor, wo beide zu den Medaillenhoffnungen des TV 01 zählen.

Wie weit Daniel Jasinski, Olympia-Dritter von Rio 2016, werfen kann, ist aber eine kleine Wundertüte. Er steht mit 66,75 Meter, der besten Weite in der Meldeliste. Die stammt aber aus seiner starken Wintersaison. Danach musste er aber einen Bänderriss auskurieren, den er sich im Training zugezogen hatte.

Jasinski meldet sich nach Verletzung zurück

Daniel Jasinski, hier bei den Deutschen Meisterschaften 2021 in Braunschweig. Foto: Maja Hitij / Getty Images

„Der Fuß hält“, sagt TV-01-Manager Michael Huke nun mit Blick auf die DM, „wir wissen, was Daniel kann, wenn er gesund ist. Wenn er mental und physisch von der Verletzung nicht mehr beeinflusst wird, dann kann er immer ein Wörtchen mitreden“, so Huke, der sowohl bei Jasinski als auch bei Ritter nicht nur auf Edelmetall, sondern auch auf die WM-Qualifikation hofft. Die Weltmeisterschaften finden im August in Budapest statt. Ritters Chancen stehen in Hukes Augen gut, für Jasinski wäre Gold oder Silber wichtig – die ersten beiden der Deutschen Meisterschaften haben ein Vorrecht, was die WM-Tickets angeht.

Dahin will Joyce Oguama in Zukunft auch kommen. Und mit dem 23-Jährigen und zuletzt starken Kugelstoßer Timo Northoff hat der TV 01 eine weitere Wurfhoffnung für die kommenden Jahre. Er ist im ersten Jahr, in dem er nicht mehr zur U23 gehört, hofft auf eine Top-8-Platzierung. „Bisher läuft die Saison richtig gut“, sagt er.

Joyce Oguama und Timo Northoff vom TV Wattenscheid 01. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen

Michael Huke ist froh über die jungen Talente, die jetzt bei den Großen für Aufsehen sorgen sollen und blickt sehr optimistisch auf ihre Zukunft: „Gerade Joyce wirft ja erst seit zwei Jahren richtig. Und im Wurf ist vieles möglich, da entwickeln sich viele auch mit 26 oder 27 noch.“

Oguama und Northoff sind am Samstag in Kassel an der Reihe, Timo Northoff ab 14 Uhr, Joyce Oguama ab 15.30 Uhr. Am Sonntag greifen Julia Ritter und Daniel Jasinski ein – die Kugelstoßerinnen sind ab 15 Uhr dran, der Diskus-Wettbewerb der Männer beginnt um 18.15 Uhr. ARD und ZDF übertragen die Leichtathletik-Meisterschaften im Rahmen der „Finals“ mit Übertragungen im Free-TV und zusätzlichen Livestreams.

Alle Artikel zum Sport in Bochum und Wattenscheid finden Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum lesen Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum