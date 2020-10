Die nächste Pleite: DJK Wattenscheid entwickelt Heimkomplex

Wattenscheid. Die DJK Wattenscheid entwickelt in der Fußball-Landesliga einen Heim-Komplex. Diesmal gab es gegen den SV Wanne eine Niederlage.

Die DJK Wattenscheid entwickelt so etwas wie eine Heim-Phobie. Auch das dritte Heimspiel der laufenden Saison in der Fußball-Landesliga konnte die Elf von Trainer Manfred Behrendt nicht gewinnen. Diesmal gab es ein 1:4 (0:2) gegen den SV Wanne. Die Gäste aus Wanne bleiben dagegen weiterhin ohne Niederlage.

„Wenn man sich solche Fehler erlaubt wie wir, dann kann man auch nicht gewinnen“, sagte Behrendt. Der DJK-Coach sah erstmals in dieser Saison gravierende Fehler. Schon nach zehn Minuten wurde eine Flanke auf den zweiten Pfosten nur ungenügend verteidigt, es stand 0:1. Als die Wattenscheider Defensive Sekunden vor der Pause einen Ball weit in der eigenen Hälfte fahrlässig vertändelt ging es gar mit einem 0:2 in die Pause.

Zehn Minuten reichen dem Team aus Wanne

Nach Wiederanpfiff benötigten die Gäste gerade einmal zehn Minuten, um die Partie zu entscheiden. Zunächst senste Marcel Backes über den Ball fünf Minuten später Matthias Kaiser – 0:4 lautete das ernüchternde Zwischenergebnis nach nur 55 Minuten. Nun spielte die DJK mit dem Mute der Verzweiflung. Aber mehr als der Ehrentreffer durch Tobias Mauroff wollte nicht gelingen.

Damit geht der DJK-Blick weiter in Richtung Abstiegsränge, der Sprung ins gesicherte Tabellenmittelfeld will einfach nicht gelingen. Das verletzungsbedingte Fehlen von Spielmacher Rene Löhr macht sich doch stärker bemerkbar als es Behrendt noch vor einigen Tagen öffentlich eingestehen wollte.

DJK Wattenscheid: Kaemper – Beimborn (46. Gülnaz), Werthebach, Kaiser, Backes – Wassi, Borin, Oberc (46. Mauroff)– Sari, D- Löhr (46. Kara), Kokoschka

Tore: 0:1 (10.), 0:2 (44.), 0:3 (49.), 0:4 (55.), 1:4 (61.) Mauroff