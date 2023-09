Die DJK Wattenscheid feiert ihren Pokal-Helden Bright Madu

Hattingen. Die DJK Wattenscheid zieht beim TuS Hattingen in die dritte Runde des Kreispokals ein. Auf sechs Treffer in 90 Minuten folgen zwölf Elfmeter.

Die Bezirksliga-Fußballer der DJK Wattenscheid stehen in der dritten Runde des Kreispokals. Nach einem Elfmeter-Krimi setzten sie sich am Donnerstagabend beim TuS Hattingen, dem Tabellenführer der Kreisliga-A-Staffel 2, durch. Anschließend durfte sich Bright Madu getrost Pokal-Held nennen: Der Keeper des Bezirksliga-Sechsten, der später auch entsprechend gefeiert wurde, parierte den fünften und den sechsten Hattinger Elfmeter, so dass am Ende ein 8:7 (3:3, 3:2)-Sieg stand.

Auf dem Wildhagen-Kunstrasen leisteten sich beide Mannschaften in den ersten 45 Minuten zahlreiche Fehler, so dass auch fünf Treffer fielen. Zweimal Enrique Kanapin und Khaled Merhi mit einem verwandelten 24-Meter-Freistoß brachten die DJK Wattenscheid im strömenden Regen dreimal in Führung.

DJK Wattenscheid beendet die Partie in Unterzahl: Tim Segler sieht die Rote Karte

Nach der Pause wäre Khaled Merhi in der 57. Minute fast die Vorentscheidung geglückt. Er hatte aber Pech, dass er nach einer Ecke, bei der der TuS Hattingen gepennt hatte, den Pfosten traf. So blieb es spannend, und schließlich fiel in der 89. Minute der alles andere als unverdiente Ausgleichstreffer für den A-Kreisligisten. Outcha Fabrice Djeri tauchte allein vor Bright Madu auf und vollendete zum 3:3. Kurze Zeit später, in der vierten Minute der Nachspielzeit, sah Wattenscheids Tim Segler nach einer undurchsichtigen Situation die Rote Karte.

Es kam schließlich zum Elfmeter-Schießen – verlängert wird nicht: Denis Olszaniecki traf zum 4:3, Murat Balikci zum 5:4, Fabius Brabec scheiterte an TuS-Keeper Louis Lefeber, Enrique Kanapin gelang das 6:6, Paul Korn das 7:7 und Philipp Pähler mit dem sechsten DJK-Elfmeter das 8:7.

So haben sie gespielt:

Tore: 0:1 Enrique Kanapin (11.), 1:1 Florian Stephan Hau (23.), 1:2 Enrique Kanapin (27.), 2:2 Lukas Seidler (42., Foulelfmeter), 2:3 Khaled Merhi (45.), 3:3 Outcha Fabrice Djeri (89.).

TuS Hattingen: Lefeber - Türkucar, Nekrasov, Berg (67. Filep), Salewski (83. Djeri), Dalgic, Senad, Hau (90.+1 Herschbach), Jedrysiak (67. Werda), Seidler, Sauret-Kranz.

DJK Wattenscheid: Madu - Grauberger (85. Balikci), Brämer, Suchland (75. Dreyer), Kanapin, Merhi, Schürmann (55. Segler), Klinger (46. Korn), Pähler, Kaup (75. Brabec), Olszaniecki.

