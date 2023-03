Diakon hält Blau-Weiß Bochum auf Kurs – Frauen vor Topspiel

Bochum. Die Wasserballer von Blau-Weiß Bochum bleiben im Aufstiegsrennen. Die Frauen atmen nach einem Zittersieg auf – und freuen sich auf Uerdingen.

Die Wasserballer des SV Blau-Weiß Bochum wollen sich nach einem Kantersieg weiter verbessern vor dem Doppelspieltag in der 2. Liga. In der Bundesliga freuen sich Bochums Wasserballerinnen nur über den Sieg – und haken die Leistung vor dem Liga-Kracher in Uerdingen schnell ab.

Mit 23:14 setzten sich die Zweitliga-Männer gegen den nun punktgleichen Tabellennachbarn Duisburger SV 1898 II durch. Damit behaupteten sie Rang drei nach vier Siegen und zwei Niederlagen – bei noch zwölf zu absolvierenden Partien ist alles möglich.

Weiter geht es nach einem spielfreien Wochenende mit zwei Auswärtspartien binnen 24 Stunden, Blau-Weiß ist jeweils Favorit. Am Sonntag, 26. März (20 Uhr) spielt Blau-Weiß beim Tabellensechsten Aachener SV 06, einen Tag später (Montag, 27. März, 20.20 Uhr) geht es zum Derby beim Schlusslicht SG Wasserball Essen.

Das sagt Trainer Charachles: Diakon zeigt hervorragende Leistung

Trainer Evangelos Charachles war nach dem klaren Sieg mit der Offensive zufrieden, mit der Defensivarbeit nicht. „Ich habe nicht gedacht, dass es so kommen würde, aber wir hatten einen sehr guten Start und haben das Spiel von der ersten Minute an dominiert“, sagte Charachles.

Für die nächsten Spiele möchte Charachles trotz der guten Leistung aber noch an vielem arbeiten, vor allem die Konzentration sei eine Schwachstelle. „Alle haben ihr Bestes gegeben, aber wir haben noch zu viele Tore bekommen.“ Einen Routinier hob er hervor: „Unser Kapitän Raul Diakon hat eine hervorragende Leistung gezeigt“, sagte Charachles über den offenbar nimmermüden 45-Jährigen.

Die Fakten zum Spiel

SV Blau-Weiß Bochum - Duisburger SV 1898 II 23:14. Viertel: 2:1, 8:4, 6:4, 7:5.

Bochum: Szöke, Constapel, Roncevic (7 Tore), Dorn (2), Diakon (5), Pavicic Capucho (4), Bongartz, Hiltrop, Bayer (3), Hess (1), Stepaniuk (1), Mukha

Frauen-Bundesliga: Blau-Weiß dreht im Schlussabschnitt auf

Nicht so rund lief es bei den Frauen, letztlich stand aber ein Sieg im heimischen Uni-Bad: Gegen den Tabellenvorletzten SSV Esslingen konnten sich die Bochumerinnen knapp mit einem 9:8 durchsetzen. Co-Trainer Frank Lerner war allenfalls mit den Punkten zufrieden. „Sogar Spielzüge, die wir normalerweise blind spielen würden, haben nicht funktioniert. Ich würde sagen: Schlecht gespielt und doch gewonnen“, sagte Lerner.

Es war über die gesamte Spielzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen, im letzten Viertel bekamen die Bochumerinnen aber noch einen Schub und konnten das Spiel zu ihren Gunsten mit einem 4:1 im Schlussabschnitt drehen. „Das spricht für unser Team, dass sie am Ende noch so die Ruhe behalten haben. Torhüterin Felicitas Guse war genial, sie hat kurz vor Schluss noch einen Strafstoß gehalten“, sagte Lerner und fand dann doch noch positive Aspekte.

Jetzt geht es zum Spitzenreiter Bayer Uerdingen

„Wir machen uns auch keine Sorgen, wir haken das Spiel jetzt schnell ab“, blickte er voraus. Erst am 31. März seht das nächste Ligaspiel an, und zwar das Topduell beim Erzrivalen Bayer Uerdingen an (20.30 Uhr). Beim souveränen Spitzenreiter - zehn Siege aus zehn Partien - muss sich Blau-Weiß enorm steigern. Mit sechs Siegen, einem Remis und erst Niederlage liegt Bochum derzeit auf Rang zwei (13 Punkte), Verfolger Spandau 04 (10) hat allerdings noch zwei Partien mehr zu absolvieren.

SV Blau-Weiß Bochum - SSV Esslingen 9:8 (4:4). Viertel: 1:3, 3:1, 1:3, 4:1.

Bochum: Guse, Kochannek, Hohenstein, Khmil (1), Büchter, Clausmeyer (2), Greine (2), Manthei, Babak, Dimitrova (2), Stüwe (2), Ernst, Trieba

