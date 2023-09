Deutschland im WM-Finale – Basketball-Verband sagt alle Spiele ab

Die deutschen Basketballer haben erstmals bei einer WM das Finale erreicht und spielen am Sonntag um Gold. Das Team um Kapitän Dennis Schröder gewann am Freitag in Manila im Halbfinale gegen Topfavorit und Olympiasieger USA sensationell mit 113:111 (59:60).

Ruhrgebiet. Deutschland steht im WM-Finale: Keine Basketballerin und kein Basketballer in NRW soll das verpassen, weil er oder sie selbst in der Halle steht.

Sieben Spiele, sieben Siege, die USA geschlagen – Deutschland steht im Endspiel der Basketball-WM. Am Sonntag um 14.40 Uhr (deutscher Zeit) trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Serbien und spielt um den Weltmeistertitel, neben Magenta wird auch das ZDF das Spiel live übertragen. Ein „historischer Tag“, auch in den Augen des Westdeutschen Basketballverbands, der seinen Mitgliedern einen großen Gefallen tut: Der Westdeutsche Basketball-Verband hat alle für Sonntag ab 12 Uhr geplanten Spiele sowohl der Erwachsenen als auch im Jugendbereich abgesagt. Keine Basketballerin und kein Basketballer soll das Finale verpassen, weil er oder sie selbst in der Halle steht.

Basketball-WM: ZDF überträgt – alle sollen gucken können

Nach dem Erfolg der deutschen Mannschaft über die USA veröffentlichte der Verband eine Mitteilung: „Wir sind im Finale! Viele haben den Wunsch geäußert, das Finalspiel der deutschen Mannschaft live vor dem Fernseher verfolgen zu können. Vielleicht gelingt uns der große Wurf und wir werden Weltmeister. (...) Das Präsidium hat heute in einer Telefonkonferenz sich dazu entschieden, alle Spiele ab 12 Uhr am Sonntag abzusagen. So haben wir für alle Beteiligten frühzeitig die Sicherheit, dass sie das Spiel live verfolgen können.“ Unterzeichnet ist das Schreiben von Uwe Plonka, Lothar Drewniok und Nadeesh Kattur (Präsident, Vizepräsident Spielbetrieb und Vizepräsident Jugend).

Im WM-Finale: Dennis Schröder und die deutsche Basketball-Nationalmannschaft treffen Sonntag in Manila auf Serbien. Foto: Yong Teck Lim / Getty Images

An diesem Wochenende findet zum Beispiel der erste Spieltag in in den NRW-Oberligen sowie darunter liegenden Klassen statt – allerdings nicht für die DJK Adler Union Frintrop aus Essen: Das Heimspiel gegen den SV Alte Freunde Düsseldorf hätte Sonntag um 16 Uhr steigen sollen. Auch die Frintroper Damen, die um 12 Uhr hätten spielen sollen, haben Final-frei.

Mannschaften müssen sich auf einen Nachholtermin einigen

Der Verband schreibt zum Thema Nachholspiele: „Beide Mannschaften können sich frei auf einen neuen Termin einigen und diesen der Spielleitung mitteilen. Uns ist bewusst, dass hier auch Doppelansetzungen betroffenen sein können. Wir werden bei der Terminfindung flexibel sein, Spiele können auf einen beliebigen Tag innerhalb der Saison gelegt werden. Ausgenommen im Jugendbereich, hier müssen die Spiele innerhalb der vorgegebenen Spielrunden nachgeholt werden.“

Nicht betroffen sind dagegen sind die Spiele der drei Bochumer Oberligisten BC Langendreer bei der TG Voerde, des TV Gerthe in Hagen sowie der Astro Stars Bochum II gegen den TV Freudenberg, die alle schon am Samstag angesetzt sind.

Alle Artikel zum Sport in Bochum und Wattenscheid finden Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum lesen Sie hier

A1 - 1A – Der Newsletter für die Bochumer Kreisliga A1 Unser Newsletter bringt Sie immer vor und nach dem Spieltag auf den neuesten Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum