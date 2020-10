Bochum. Beide sind unbesiegt, beide wollen oben bleiben, dazu die Derby-Brisanz: Das Topspiel der Bochumer Kreisliga A steigt am Sonntag in Wiemelhausen.

Das Derby der Kreisliga A2 zwischen den zweiten Mannschaften von Concordia Wiemelhausen und SC Weitmar 45 verspricht nicht nur aufgrund der geografischen Nähe ein spannendes Aufeinandertreffen. Denn auch in der Tabelle liegen beide Teams nicht weit auseinander. Sowohl Wiemelhausen als auch Weitmar sind in dieser Saison noch ungeschlagen und noch dazu punktgleich.

Dass Concordia derzeit den zweiten Tabellenplatz belegt, wiederum punktgleich mit Spitzenreiter RW Stiepel, liegt nicht zuletzt an der satten Torausbeute. Mit 22 Treffern aus fünf Spielen stellt das Team von Michael Fux die zweitbeste Offensive der Liga. Auch im Duell gegen die beste Defensivmannschaft der Liga wollen die Concorden an ihrer Taktik festhalten, wie Fux verspricht: „Wir spielen genauso, wie wir es in den letzten Spielen auch getan haben. Wir wollen uns gegen keinen Gegner verstellen, sondern uns auf unsere Stärken konzentriere. Eine davon ist sicherlich unsere Offensivarbeit.“

Wiemelhausens Trainer Fux erwartet ein Spiel auf Augenhöhe

Das Kernziel sei es, nicht zu verlieren: „Ich denke, dass es ein Duell auf Augenhöhe wird. Wir wollen auf jeden Fall alles reinwerfen und auf heimischem Platz punkten, im besten Fall natürlich gewinnen“, so Fux. Verzichten muss Wiemelhausens Trainer am Sonntag auf die beiden Verletzten Oliver Schultz und Paul Schulte-Vels. Das Spiel beginnt um 15 Uhr.