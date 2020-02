Derby-Fieber in Wattenscheid: SW 08 fordert die DJK heraus

Wattenscheid. Ein interessantes Derby steht am Mittwochabend im Fußball-Kreispokal an. Bezirksligist SW Wattenscheid 08 empfängt Landesligist DJK Wattenscheid.

Für alle Fußball-Fans in Wattenscheid kommt es an diesem Mittwochabend zu einem echten Leckerbissen. Es ist Derby-Zeit an der Dickebank: Im Viertelfinale des diesjährigen Kreispokals empfängt der Bezirksligist SW Wattenscheid 08 den Landesligisten DJK Wattenscheid (19.30 Uhr, Dickebankstraße).

„Der Pokal hat für uns ehrlich gesagt einen nicht sonderlich hohen Stellenwert. Wir schauen eher auf die kommende Partie in der Meisterschaft gegen Welper. Natürlich freuen wir uns dennoch darauf, ein paar alte Bekannte wiederzusehen“, erklärt 08-Coach Christian Möller, der eher die Spieler aufstellen will, die zuletzt nicht sonderlich viele Einsatzzeiten bekamen.

Definitiv nicht mit von der Partie ist David Schroven (verletzt) und Joshua Schroven (gesperrt). Auch hinter den Einsätzen von Jan Tegtmeier, Diar Kaplan, Marc Pape und Frederick Osei Assibey (alle angeschlagen) steht noch ein Fragezeichen. Respekt vor dem Stadtteilnachbarn dürfte die Möller-Elf auf jeden Fall haben. Noch vor knapp drei Wochen verloren die Schwarz-Weißen gegen die DJK im Testspiel mit 1:2.

DJK Wattenscheid: Trainer Behrendt muss auf mehrere Spieler verzichten

„Viele Spieler der Vereine kennen sich sehr gut. Natürlich erwarte ich deshalb auch ein bisschen Brisanz in der Partie. Wichtig für uns ist aber das Nachholspiel gegen Langenbochum in der Meisterschaft am kommenden Samstag. Der Pokal ist nur ein Zusatzgeschäft“, erklärt DJK-Coach Manfred Behrendt, dessen Team sich am vergangenen Wochenende zum Auftakt der Meisterschaft mit einer 0:4-Pleite gegen Bövinghausen begnügen musste. Kamil Kokoschka, Marvin Fahr, Jonas Borin, Tobias Mauroff und Rene Löhr fallen allesamt angeschlagen aus.