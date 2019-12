Der TuS Hordel surft weiter auf der Erfolgswelle

Die DJK TuS Hordel surft weiter auf der Erfolgswelle, bleibt auch im elften Spiel in Serie ungeschlagen und kletterte durch den hart erarbeiteten 2:1 (0:0)-Sieg über den SC Neheim auf den dritten Tabellenplatz. Der Siegtreffer für Hordel fiel erst in der vierten Minute der Nachspielzeit durch den eingewechselten Muhamad Alati.

„Das Spiel hätte auch anders herum ausgehen können“, sprach Trainer Holger Wortmann zwar von einem glücklichen, aber dennoch verdienten Erfolg der Grün-Weißen. Bei seinem Fazit dachte der Coach vor allem an die Zeit unmittelbar nach dem 0:1-Rückstand, als Neheim unter anderen nur die Querlatte traf. „Da hatten wir auch das Glück des Tüchtigen“, gab Wortmann zu.

Erdmann vergibt Foulelfmeter

Dabei hätte Timo Erdmann bereits vor der Pause den Führungstreffer für die Hordeler erzielen können. Der Routinier setzte einen Foulelfmeter jedoch neben das Tor (41.). So war nach dem Rückstand vor allem die Hordeler Mentalität gefragt. Und die ließ erneut nichts zu wünschen übrig, wie Wortmann sagte. „Wir haben immer an uns geglaubt und gerade auch nach dem Rückstand eine höhere Spielkultur auf den Platz gebracht.“

Basierend auf die starke Leistung der beiden Innenverteidiger Patrick Nemec und Tim Gronemeier blieb Hordel immer im Match. Christoph van der Heusen stand nach einem Eckball am langen Pfosten letztlich goldrichtig und drückte das Leder zum 1:1 über die Linie. Und als sich beide Seiten insgeheim schon mit einem Unentschieden abgefunden hatten kam der Auftritt von Muhamad Alati. Neheim klärte nicht konsequent genug und Alati stocherte das Leder irgendwie zum Siegtreffer über die Linie.

Platzverweis ist harte Entscheidung

Zu diesem Zeitpunkt spielte Neheim nach einer Roten Karte aber bereits in Unterzahl. „Der Platzverweis war für mich eine zu harte Entscheidung“, sagte Wortmann und konnte mit den Gästen aus dem Sauerland mitfühlen. Über den Sieg freute er sich aber naturgemäß dennoch. „Das war eine reine Willensleistung. Das freut mich ungemein für die Jungs“, so Wortmann, der sofort nach vorne schaute: „Jetzt haben wir in diesem Jahr noch zwei Spiele vor der Brust und schauen was noch möglich ist.“

DJK TuS Hordel: Prebanic – Erdelt, Nemec, Gronemeier, Schürmann (78. Severich) – van der Heusen, Erdmann – Dragicevic, Elbers (90. Köhler), Can – Ngankam (59. Alati)

Tore: 0:1 (67.), 1:1 (74.) van der Heusen, 2:1 (90.+4) Alati

Bes. Vorkommnisse: Erdmann schießt Foulelfmeter neben das Tor (41.), Rote Karte für Neheim wegen wiederholtem Foulspiel (85.).