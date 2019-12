Der FC Altenbochum setzt in der Rückrunde auf neue Spieler

Für den FC Altenbochum gestaltete sich die abgelaufene Hinrunde fast durchweg sehr positiv: Die Mannschaft von FCA-Coach Frank Rinklake setzte sich recht schnell im vorderen Teil der Tabelle fest und zog letztlich als Tabellendritter, mit nur vier Zählern Rückstand auf Primus SG Welper, in die Winterpause der Bezirksliga ein. Lediglich drei Mal mussten sich die Kicker vom Pappelbusch geschlagen geben, auf heimischer Anlage blieb Altenbochum sogar unbesiegt.

„Wir haben eigentlich nur das bestätigt, was wir in der letzten Saison schon begonnen haben. Auch wenn mir nicht alles gefallen hat, natürlich können wir mit der Leistung zufrieden sein“, sagt Rinklake. Die Altenbochumer erwischten trotz einiger personeller Änderungen einen starken Saisonbeginn, sicherten sich drei Siege zum Auftakt und überzeugten dann auch noch mit einer extrem guten Partie gegen den SC Wiedenbrück im Verbandspokal. Letztlich musste sich der FCA erst im Elfmeterschießen gegen den Oberligisten geschlagen geben.

Sieg gegen Kurdistan aberkannt

In der Folge zeigte die Leistungskurve dann jedoch ein wenig nach unten: „Wir hatten nach der starken Partie im Pokal nicht nur den TuS Harpen als Gegner, sondern auch unsere eigenen Köpfe“, sagt Rinklake, dessen Team sich schließlich mit der ersten Saisonniederlage abfinden musste.

In der Folge fand der FCA mit einem 4:1 über Günnigfeld zwar recht schnell wieder in die Spur, verschiedene Nebenkriegsschauplätze belasteten jedoch fortan ein wenig die Stimmung am Pappelbusch: Zum einen wurde dem FCA der Sieg über Kurdistan wegen des Einsatzes von Hosan Ahmad, der zu diesem Zeitpunkt nach Ansicht der Spruchkammer nicht spielberechtigt war, wieder aberkannt. Zum anderen lief es auch spielerisch nicht immer optimal für den Vizemeister des Vorjahres. „Die Art und Weise, wie wir dann in manchen Spielen aufgetreten sind, die hat mir einfach nicht gefallen. Wir haben blöde Gegentore kassiert und waren oft zu unkonzentriert“, erklärt Rinklake, der immer wieder auch auf erfahrenen Spieler verzichten musste.

Gute Ausgangsposition für die Rückrunde

Die Defensivspieler Khanfory Sylla und Kevin Scholz fielen aus privaten oder beruflichen Gründen häufig aus, hinzu kamen Verletzungen von Offensivspieler Desmond Ogbonna und Routinier Sven Scheffler. Trotz der verschiedenen Baustellen brach die Rinklake-Elf jedoch nie komplett ein, raufte sich immer wieder zusammen und blieb somit auch in den ersten beiden Rückrundenspielen erfolgreich.

„Wir haben uns jetzt eine sehr gute Ausgangsposition für die Rückrunde erarbeitet“, sagt der Sportliche Leiter des FCA, Marcus Ritter, dessen Team deutlich verstärkt in die Rückserie starten wird. Denn neben dem ab dem 12. Januar nun endgültig spielberechtigten Hosan Ahmad, werden auch zwei komplett neue Gesichter zukünftig für den FCA auflaufen: Nico Gerstemeier (Phönix Bochum) und Dimitri Ehret (Langendreer 07) haben beide am Pappelbusch unterzeichnet. „Unser Motto für die Rückrunde lautet gewinnen. Wir müssen einfach an uns glauben und dürfen uns nicht belabern lassen“, sagt Rinklake.

Erster Test am 16. Januar

Für Altenbochum sind in der kommenden Wintervorbereitung bisher vier Testspiele eingeplant: 16. Januar SV Langendreer 07 (Am Pappelbusch, 19.30 Uhr), 26. Januar SC Westfalia Herne (Am Pappelbusch, 15 Uhr), 30. Januar RW Stiepel (Kemnader Straße, 19.30 Uhr), 9. Februar SW Eppendorf (Am Pappelbusch, 15 Uhr).