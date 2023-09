Fussball Kreisliga „Der alte Sack gewinnt“: So jubelt Kiefer über Topspiel-Sieg

Bochum. Maik Kiefer von Phönix war früher Trainer von Eppendorfs Schwindt, jetzt schenkt er ihm zwei Tore ein. Hier das kostenlose Video-Doppelinterview.

Zweites Spitzenspiel in Folge verloren, sechs Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze, doch als Tim Schwindt von Schwarz-Weiß Eppendorf zum Doppelinterview mit Maik Kiefer von Phönix Bochum vorbeikam, konnte der Eppendorfer wieder lachen. Beide kennen sich gut, denn Kiefer war in der Jugend Schwindts Trainer. Am Sonntag trafen beide nun im Spitzenspiel der Kreisliga A1 aufeinander und der „alte Sack“ Kiefer schenkte seinem Ex-Schützling beim 3:0-Sieg von Phönix zwei Tore ein.

+++ Neu: jeden Sonntag streamen wir Bochumer Kreisliga-Spiele live – alle Infos dazu lesen Sie hier +++

Im Video-Doppelinterview mit Kommentator Andreas Artz scherzen beide darüber, wer wem jetzt etwas ausgeben muss. Außerdem blickt Eppendorfs Schwindt schon auf das Highlight-Spiel im Kreispokal am Donnerstag gegen Oberligist SG Wattenscheid 09 (19.30 Uhr, live auf waz.de) voraus.

•Doppelpack vom Co-Trainer: Hier sehen Sie die Highlights des Spiels.

•Die besten Fotos des Spiels finden Sie hier.

Phönix Bochum - SW Eppendorf: Maik Kiefer und Tim Schwindt im Video-Interview

Interviews_Mike Kiefer_Tim Schwindt.mp4 Interviews Mike Kiefer Tim Schwindt.mp4

Alle Artikel zum Sport in Bochum und Wattenscheid finden Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum lesen Sie hier

A1 - 1A – Der Newsletter für die Bochumer Kreisliga A1 Unser Newsletter bringt Sie immer vor und nach dem Spieltag auf den neuesten Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum