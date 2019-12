DBC Bochum gewinnt Spiel gegen Freunde aus Holland

Das hatte Dirk Niemann noch nie gesehen. „Der Schiedsrichter entscheidet zu Gunsten von Horst Wiedemann“, lacht der Vorsitzende des benachbarten BC Krüzkämper, „aber Horst winkt ab.“ So geschehen beim vorweihnachtlichen Freundschaftskampf des DBC Bochum gegen die holländischen Freunde von Hektisch Biljartschool BV, den der Deutsche Rekordmeister im Billardzentrum am Holtkamp mit 8:0 souverän gewann.

„Roger Schinning als Schiedsrichter wollte mich weiterspielen lassen“, so Wiedemann, „aber das war reine Kulanz, die ich nicht akzeptieren wollte. Der Ball war fest.“ Wenn die Spielkugel in direktem Kontakt mit einer anderen Kugel liegt, ist sie in der Billardsprache „fest“ – und in der Disziplin Freie Partie muss dann der Anfangsball gespielt werden. „Die Spieler hassen das“, erklärt Geschäftsführer Paul Kimmeskamp.

Horst Wiedemann lässt sich nicht aus der Ruhe bringen

Einen Tag nach seinem 56. Geburtstag ließ sich Wiedemann allerdings nicht aus der Ruhe bringen und beendete die Partie gegen Edgar de Hek mit einer Serie von 145 Points, während Thomas Berger am Nebentisch mit einer Super-Einband-Serie von 41 Points John van der Stappen distanzierte und klar gewann. „Ich steigere mich langsam aber stetig“, lachte der schlanke Holländer, der früher auf hohem Niveau spielte und dann zehn Jahre lang die Kugeln nicht mehr rollen ließ, bevor er vor zwei Monaten den Spaß am Billard wiederentdeckte und in die Eerste Divisie einstieg.

Eine klare Sache war auch die zweite Spielrunde, die erneut klar an den DBC ging. „Was sollen wir nach dieser hohen Niederlage nur den Kollegen in Holland sagen?“ fragte scherzend Roger Schinning. Schnell war klar, dass es in absehbarer Zeit ein Rückspiel in Leusden bei Amersfoort geben wird. „Das ist ein Klasse-Billardsaal mit hervorragendem Material“, lobte Horst Wiedemann. Und die Holländer kommen „gerne wieder“, sagten sie - trotz der Niederlage.

DBC Bochum - Hektisch Biljartschool BV 8:0

Freie Partie: Wiedemann – de Hek 300:71/7Einband: Berger – van der Stappen 100:56/21 Cadre 47/2: Havlik – Schinning 200:87/6Cadre 71/2: Nockemann – de Beurs 150:94/7