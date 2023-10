„Atemberaubend“: Davon schwärmt Westenfelds Hinz nach dem Derbysieg

Wattenscheid. Nach schwierigen Wochen trifft Westenfelds Tobias Hinz gegen Günnigfeld doppelt. Eines versüßt den Doppelpack zusätzlich, sagt Hinz im Interview.

Eins aus zehn: Das war die Tor-Bilanz von Tobias Hinz, Spieler der Sportfreunde Westenfeld, bis zum vergangenen Spieltag in der Bochumer Kreisliga A1. In zehn Ligaspielen hatte Hinz einmal getroffen. Am Sonntag hübschte er seine Bilanz nun aber auf: Im Derby gegen den Tabellenzweiten VfB Günnigfeld II erzielte er als Joker zwei Tore und hatte damit großen Anteil am überraschenden 3:0-Sieg (hier geht’s zu den Video-Highlights). Im Interview mit Kommentator Alexander Alan schwärmt Hinz von der tollen Kulisse und gibt die Richtung für die nächsten Wochen vor.

+++ Westenfeld düpiert Günnigfeld II: Hier geht’s zur Fotogalerie +++

Sportfreunde Westenfeld: Tobias Hinz im Video-Interview

Westenfelder Tobias Hinz: von der Bank zum Sieg mit 3:0 Westenfelder Tobias Hinz- von der Bank zum Sieg mit 3-0

Günnigfelds Kapitän Fabian Schulz erklärte nach dem Spiel, warum sein Team an Westenfeld verzweifelte. Hier geht's zum kostenlosen Video-Interview mit ihm. Warum die Günnigfelder sich den Derbyfrust von der Seele sangen, lesen Sie hier.

+++ Neu: jeden Sonntag streamen wir Bochumer Kreisliga-Spiele live – alle Infos dazu lesen Sie hier +++

Alle Artikel zum Sport in Bochum und Wattenscheid finden Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum lesen Sie hier

A1 - 1A – Der Newsletter für die Bochumer Kreisliga A1 Unser Newsletter bringt Sie immer vor und nach dem Spieltag auf den neuesten Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum