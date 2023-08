Croatia Bochum punktet – die Fotos zum 1:1 bei BW Grümerbaum

Großer Jubel beim SC Croatia – dieses Tor sollte den ersten Punktgewinn in der Kreisliga A bedeuten.

Bochum. Gleich mehrere Spiele des ersten A1-Spieltags endeten 1:1 – unter anderem schaffte der SC Croatia das bei BW Grümerbaum. Hier sind die Fotos.

Der erste Punkt in der Kreisliga A für Aufsteiger SC Croatia Bochum! Mit dem 1:1 gegen BW Grümerbaum ist das Team von Dario Ruzic in der Liga angekommen. Dennis Siewers glich für Croatia aus, nachdem Pascal Schütz Blau-Weiß in Führung gebracht hatte.

Unsere Fotografin hat die Partie mit der Kamera begleitet und die Fotos in einer Bildergalerie zusammengefasst:

SC Croatia punktet bei BW Grümerbaum – die Bildergalerie:

BW Grümerbaum spielt gegen SC Croatia BW Grümerbaum spielt gegen SC Croatia Am Sonntag, 13. August 2023, spielt in Bochum bei bestem Wetter BW Grümerbaum gegen SC Croatia. Foto: Alex Brander

