Cranger-Kirmes-Cup in Herne: Die Halbfinals stehen fest

Herne. FC Altenbochum verabschiedet sich mit einem Sieg, Frohlinde steht nach dem 0:2 im Halbfinale. Sodingen und DSC Wanne-Eickel kennen ihre Gegner.

„Wenn sie jetzt schnell noch eins machen ...“, hoffte der ein oder andere unter den Zuschauern auf die Überraschung beim Cranger-Kirmes-Cup des SV Sodingen in Herne. Ivo Kleinschwärzer hatte Anfang der zweiten Hälfte ein Flanke schön verarbeitet und zum 1:0 für den FC Altenbochum gegen den FC Frohlinde eingeschossen.

Bis das zweite fiel dauerte es aber noch. Am Ende blieb es bei einem Altenbochumer 2:0-Erfolg über den Landesligisten aus Castrop-Rauxel – ein Achtungserfolg. Zum Einzug ins Halbfinale hätte ein Sieg mit vier Toren Unterschied hergemusst.

Die Halbfinals beim Cranger-Kirmes-Cup 2021 des SV Sodingen stehen damit fest. Gespielt wird jeweils am Freitagabend, 30. Juli.

SG Welper - SV Sodingen (Fr., 17.30 Uhr)

DSC Wanne-Eickel - FC Frohlinde (Fr., 19.15 Uhr)

Die Halbfinalteilnehmer in der Herner Gruppe standen bereits nach dem 1:1 im direkten Duell zwischen DSC Wanne-Eickel und SV Sodingen am Dienstagabend fest. Am Mittwochabend ging es zwischen dem FC Altenbochum und dem FC Frohlinde dann noch um einen Platz und um die genaue Platzierung in der anderen Gruppe.

Ein 4:0 oder 5:1 hätte der Bochumer Bezirksligist zum Weiterkommen gebraucht, die erste Halbzeit blieb aber torlos. Nach Ivo Kleinschwärzers Führungstreffer hatte Jassin Bousouf die beste Chance zu erhöhen, als er von links nach innen zog, mit dem rechten Fuß aber am langen Pfosten vorbeischlenzte.

Auf der anderen Seite sorgte Keeper Daniel Reith mit nicht nur einer guten Reaktion dafür, dass seine Mannschaft in Führung blieb. Mit dem Schlusspfiff sorgte Jassin Bousouf mit einem Heber für das 2:0 und dafür, dass der FCA sich als einziger Bezirksligist im Feld mit vier Punkten mehr als vernünftig verabschiedete.

Altenbochums Co-Trainer Ivica Dzolan sah einen verdienten Sieg für sein Team und war froh: „Nach dem 1:6 gegen Welper hat sich der gemeinsame Kampf heute auch mit einem Ergebnis bezahlt gemacht. So haben wir uns gut verabschiedet und können mit einem guten Spirit in den August und die letzten Wochen der Vorbereitung gehen.“

Zum Abschluss der Vorrunde treffen am Mittwochabend noch der SV Wanne 11 und der SC Westfalia Herne aufeinander.

