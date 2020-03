Coronavirus: Bochum sagt die Ehrung der Jugendsportler ab

Bochum. Die Sportjugend im Stadtsportbund Bochum hat die Ehrung für die besten Jugendsportler des Jahres wegen des Coronavirus’ vorsichtshalber abgesagt.

Die diesjährige Jugendsportlerehrung der Sportjugend im Stadtsportbund Bochum in der Stadtwerke Bochum Lounge am Vonovia Ruhrstadion wird auf Grund der aktuellen gesundheitlichen Entwicklungen des Coronavirus‘ nicht am 11. März 2020 stattfinden, sondern auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Dies teilte die Sportjugend am Montag mit.

Gesundheit und Wohlergehen der Sportler/innen sowie der Ehrengäste und Akteure des Rahmenprogramms haben immer oberste Priorität, so dass sich der Vorstand der Sportjugend Bochum in dieser verantwortungsvollen Situation in enger Abstimmung mit dem Kooperationspartner Stadtwerke Bochum zu einer präventiven Maßnahme entschlossen hat, erklärte der Verband. Gut 300 Gäste wären zu der Veranstaltung gekommen.

Sportjugend sucht nach einem neuen Termin

Die Jugendsportlerehrung soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Die Absage sei Dank der finanziellen Unterstützung der Stadtwerke Bochum eng mit der Planung einer Verschiebung verbunden. Sobald sich die Situation wieder entspannt habe, beabsichtige die Sportjugend schnellstmöglich einen geeigneten Nachholtermin öffentlich zu benennen. „Zum Schutz aller Teilnehmenden und zur Vermeidung jeglichen Risikos sehen wir leider keine andere Möglichkeit als die Veranstaltung zu verschieben“, so der Vorstand der Sportjugend Bochum.