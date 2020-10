In dieser Woche durften die Talente des VfL Bochum noch trainieren und auf den nächsten Spieltag hoffen, doch am Wochenende wird auch in den Junioren-Bundesligen pausiert und das Training beim Talentwerk nun auf andere Alternativen umgestellt. Die Spiele der U19 gegen Preußen Münster und der U17 gegen Arminia Bielefeld am Samstag fallen aus.

Coronakrise: DFB erklärt, warum er die Spieltage am Wochenende aussetzt

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, uns aber aufgrund der aktuellen Verfügungslage für eine Aussetzung entschieden. Natürlich würden wir unseren Spielern gerne die Möglichkeit geben, sich weiterhin auf dem Platz miteinander zu messen und sich so bestmöglich zu entwickeln. Aber wir möchten als Sportverband auch unserer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen und ein gutes Vorbild für die Spieler und Vereine abgeben“, begründete der Vorsitzende des DFB-Jugendausschusses, Walter Fricke.

Aber: Erst Anfang kommender Woche soll die Entscheidung fallen, wie es im November weitergeht. Und bereits am Dienstagabend, 3. November, steht das Bundesligaspiel der U17 des VfL beim FC Schalke 04 an. Am Montag also sollte es eine Entscheidung geben vom DFB, ob die Saison länger unterbrochen wird, was aufgrund obiger Begründung zu vermuten ist.

Bochums B-Junioren-Trainer Schuchert: Andere Bereiche trifft es deutlich härter

„Natürlich ist es traurig für die Mannschaft, aber wir müssen es so respektieren und akzeptieren. Ich will eigentlich auch nicht, dass wir in dieser Lage eine Extrawurst bekommen“, sagt Bochums U17-Trainer Simon Schuchert: „Die Situation für uns ist ungewiss. Wir wissen noch nicht, wann wir wieder trainieren oder spielen dürfen. Aber es geht ja nicht nur uns so, es gibt viele – wie die Gastronomen oder Veranstalter –, die es deutlich härter getroffen hat.“

Die Junioren des VfL werden in der nächsten Woche auf die Erfahrungswerte aus dem letzten Lockdown zurückgreifen. So soll das Training digital und per Laufeinheiten in kleinen Gruppen fortgesetzt werden. „Wir werden das Beste daraus machen“, so Schuchert.

