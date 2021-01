Coronafall: VfL Sparkassen-Stars Bochum haben Samstag frei

Bochum - Altenbochum Laer Wegen eines positiven Covid-19-Falls bei Bernau haben die Basketballer der VfL Sparkassen-Stars am Samstag frei. Gleich Duell in Köln.

Nächste Spielverlegung für die VfL Sparkassen-Stars Bochum in der 2. Basketball-Bundesliga ProB. Das für kommenden Samstag, 9. Januar, geplante Auswärtsspiel des souveränen Tabellenführers bei Lok Bernau wird aufgrund eines positiven Covid-19-Falls im Bernauer Team verschoben.

Nach den Partien gegen die ART Giants Düsseldorf am 2. Januar sowie bei den RheinStars Köln an diesem Mittwochabend (19.30 Uhr/Livestream bei Sportdeutschland.TV) haben die Spieler von Headcoach Felix Banobre am Wochenende damit frei. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

„Ich hoffe auf einen milden Krankheitsverlauf und eine schnelle Genesung“, sagte Sparkassen-Stars-Geschäftsführer Tobias Steinert mit Blick auf die infizierte Person bei den Berlinern.

„Wir werden nun erst einmal abwarten, wie die Quarantäne-Zeit verläuft und dann zu gegebener Zeit einen Termin in Abstimmung mit Bernau und der Liga festlegen“, erklärte Steinert.

Während mit der Partie in Köln eine Begegnung des zweiten Spieltages nachgeholt wird, muss auch das Spiel in Schwelm noch neu angesetzt werden. Ferner holen die Bochumer das Heimspiel gegen den SC Rist Wedel am Mittwoch, 20. Januar (19.30 Uhr) nach. Am Samstag zuvor, 16. Januar, tragen die Bochumer ihr Spiel bei den BSW Sixers aus (18 Uhr), am Sonntag danach steigt bereits das Rückspiel gegen die Kölner in der Rundsporthalle (24. Januar, 17 Uhr).

