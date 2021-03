Coronafall: Sparkassen Stars Bochum sagen Play-off-Spiele ab

Johannes Joos (r.) und das gesamte Team der VfL Sparkassen Stars Bochum sind derzeit in Quarantäne. Eine Person aus dem Kader wurde positiv auf Covid-19 getestet.

Bochum. Spiel eins der Play-offs haben die Sparkassen Stars Bochum gewonnen. Die nächsten Partien sind abgesagt. Die Bochumer haben einen Coronafall.

Groß war die Freude bei den VfL Sparkassen Stars Bochum am Samstag. Mit 104:72 hatten sie das erste Play-off-Spiel gegen Hanau gewonnen. Nun ist die Stimmung deutlich gesunken. Die Bochumer mussten die beiden nächsten Partien gegen Düsseldorf am Donnerstag und Karlsruhe absagen. Nach einem Coronafall ist das gesamte Team zunächst in Quarantäne.

Eine Person aus dem Kader der Sparkassen Stars Bochum wurde am Montag positiv auf Covid-19 getestet, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung des Vereins. Alle weiteren am Montag durchgeführten Schnelltests seien hingegen negativ gewesen.

„Wir waren mental darauf vorbereitet, dass die Quarantäne uns in dieser Saison noch einmal treffen kann“, sagte Bochums Geschäftsführer Tobias Steinert. „Deshalb müssen wir jetzt unseren Fokus aufrechterhalten, da wir zwar erfolgreich in die Playoffs gestartet sind am vergangenen Samstag, doch noch wichtige Partien der ersten Runde ausstehen.“

Trainingsbetrieb ist bereits eingestellt

Aufgrund des positiven Testergebnisses wurde das Spiel am Donnerstag, 1. April, bei den ART Giants Düsseldorf und das Heimspiel am Sonntag, 4. April, gegen die Arvato College Wizards aus Karlsruhe verlegt. Das gesamte Bochumer Team sowie der Trainer- und Betreuerstab sind für voraussichtlich 10 Tage in Quarantäne.

„Der Trainingsbetrieb wurde bereits am Montag vollständig eingestellt, nachdem das positive Schnelltest- und PCR-Testergebnis vorlag“, sagte Steinert. „Die letzte Testreihe am vergangenen Samstag vor dem Heimspiel gegen Hanau war noch negativ.“

Aktuell befinden sich die Sparkassen Stars in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Stadt Bochum und der medizinischen Abteilung, um weitere Maßnahmen zu besprechen und einzuleiten.

Die Neuansetzung der Spiele gegen Düsseldorf und Karlsruhe wird zwischen den betreffenden Teams und der Liga in den kommenden Tagen vorgenommen. Sie sollen dann frühzeitig kommuniziert werden.