Corona: Spielabsagen nicht nur bei der SG Wattenscheid 09

Die nächsten beiden Partien des Fußball-Oberligisten SG Wattenscheid 09 sind abgesetzt worden. Bei den Wattenscheidern gibt es wie berichtet mehrere Coronafälle im Team. Betroffen sind die Partie beim SV Schermbeck (ursprünglich am Sontag) und gegen Hamm (ursprünglich am kommenden Mittwoch).

„Neben den diagnostizierten Infektionen wurde bei einigen Spielern nun auch eine 14-tägige, häusliche Quarantäne angeordnet. Ein regulärer Spiel- und Trainingsbetrieb ist damit aktuell für uns nicht durchführbar", erklärte Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo. "Reinhold Spohn, Staffelleiter der Oberliga Westfalen, hat unserem Vorschlag, die nächsten beiden Spiele schon frühzeitig zu verlegen, sehr unbürokratisch entsprochen. Dafür sind wir ihm dankbar." Pozo betonte, dass die Gesundheit im Vordergrund stehe, Fußball nur Nebensache sei.

In der Oberliga spitzt sich die Lage damit weiter zu: Vier weitere Partien am Mittwoch, Freitag sowie am Sonntag sind ebenfalls coronabedingt bereits abgesetzt. Derzeit hat Wattenscheid mit neun Saisonspielen neben Münster II, Rheine und Siegen die meisten Partien absolviert, andere kommen erst auf sechs - bei einem Mammutprogramm von 40 Spieltagen.

Auch in anderen Klassen gibt es coronabedingt schon jetzt Ausfälle fürs Wochenende zu vermelden. In der Landesliga hat die DJK Wattenscheid spielfrei. Gastgeber Kaiserau zählt zum politischen Gebiet des Kreises Unna, dort ist wegen hoher Coronazahlen derzeit kein Kontaktsport erlaubt. In der Bezirksliga fällt die Partie SV Phönix Bochum gegen CSV SF Linden aus. Es gibt es beim CSV SF Bochum-Linden einen Coronaverdacht innerhalb der ersten Mannschaft. Ein Testergebnis steht noch aus. „Wir haben den Verdachtsfall dem Staffelleiter gemeldet und er hat entschieden, die Partie gegen Phönix abzusagen“, erklärt CSV-Coach Nico Brüggemann.