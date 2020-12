Bei den Basketballern der VfL Sparkassen Stars Bochum war die Hoffnung groß, die Saison trotz der Corona-Pandemie halbwegs „normal“ spielen zu können. Das klappt jetzt nicht mehr. Der Verein teilte nun mit, dass eine Person „im engen Teamumfeld“ am Montag positiv auf Covid-19 getestet wurde.

Das Ergebnis des Tests habe die Verantwortlichen des Vereins am Dienstag erreicht. Alle weiteren am Montag durchgeführten Schnelltests seien negativ gewesen. Aufgrund des positiven Testergebnisses wird das Heimspiel gegen den SC Rist Wedel am kommenden Sonntag, 6. Dezember, und das Auswärtsspiel bei den Schwelmer Baskets am Samstag, 12. Dezember, verschoben, da sich das gesamte Bochumer Team sowie der Trainer- und Betreuerstab für voraussichtlich 14 Tage in Quarantäne befindet.

Absprache mit dem Gesundheitsamt

„Der Trainingsbetrieb wurde bereits am Montag vollständig eingestellt“, sagte Geschäftsführer Tobias Steinert, „nachdem das positive Schnelltestergebnis vorlag. Die letzte Testreihe am vergangenen Samstag war noch negativ. Aktuell befinden wir uns in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Stadt Bochum und der medizinischen Abteilung, um weitere Maßnahmen zu besprechen und einzuleiten.“

Es sei eine Frage der Zeit gewesen, wann es die Bochumer Basketballer treffen würde, sagte Steinert. „Es gab in der Liga ja schon einige Fälle und entsprechende Spielabsagen.“ Aus der ProB Nord waren beispielsweise die Rheinstars Köln und ETV Hamburg betroffen. „Wir waren darauf vorbereitet“, sagte Steinert deshalb. „Unser Athletiktrainer Jolam Vuong hatte für den Fall der Fälle bereits Trainingspläne für das Home-Workout der Spieler vorbereitet.“

Vier volle Trainingstage zur Vorbereitung

Nach Ablauf der Quarantäne bekommen die Bochumer Basketballer ausreichend Zeit, um sich wieder spielfähig zu machen. Steinert: „Für solche Fälle gibt es eine klare Regelung auch von Seiten der Liga, um die Gesundheit der Spieler nicht zu gefährden. Jedes Teams muss vor dem nächsten Spiel vier volle Trainingstage absolvieren können.“

Für die Bochumer könnte es daher am Samstag, 19. Dezember mit dem Heimspiel gegen Lok Bernau weitergehen. Fest terminiert ist auch das Spiel gegen die Rheinstars Köln. Das war am zweiten Spieltag ausgefallen, weil es bei den Kölnern einen positiven Corona-Fall gab. Das Spiel soll am 6. Januar stattfinden und nicht wie berichtet am 6. Dezember.