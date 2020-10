Bei Concordia Wiemelhausen läuten schon am fünften Spieltag die ersten Alarmglocken. Die Bochumer haben einen kompletten Fehlstart erlebt. Nach dem Pokalaus gegen den SC Weitmar 45 setzte es auch in der Westfalenliga bislang nur Niederlagen, am Donnerstag im Nachholspiel gegen den SV Sodingen ein 0:4. Am Sonntag im Heimspiel gegen Westfalia Wickede sollen deswegen unbedingt die ersten drei Punkte her (15 Uhr, Glücksburger Straße).

„Wir müssen nicht lange um den heißen Brei herumreden. Wir müssen jetzt mit aller Macht den ersten Sieg einfahren“, sagt Trainer Daniel Oehlmann. Dreimal zog die Concordia in der Liga den Kürzeren, ein Spiel muss noch nachgeholt werden. In den ersten Partien war vor allem die Fitness das Problem. Konditionell sind die Wiemelhauser mittlerweile wieder auf der Höhe, zuletzt gegen Sodingen lag das Problem an anderer Stelle.

Eine Hälfte eine tadellose Leistung

Beim 0:4 am Donnerstag lieferte die Concordia in der ersten Hälfte eine fast tadellose Leistung ab. Was fehlte, war die Chancenauswertung. Fünfmal ließen die Wiemelhauser die Führung liegen. „Einer davon muss drin sein“, haderte Oehlmann, der ein Einsteigen eines Sodingers als Notbremse wertete und gerne einen Platzverweis beim Gegner gesehen hätte. Stattdessen münzte Sodingen die zweite Möglichkeit in ein Tor um.

In der zweiten Hälfte stimmte die Abstimmung im Defensivverbund zweimal nicht. Nach dem 0:3 war das Spiel gegessen, Sodingen legte per Konter einen weiteren Treffer drauf. „Wir müssen unsere Chancen verwerten, ansonsten kann ich der Mannschaft kaum Vorwürfe machen. Natürlich war nach den Gegentoren in der zweiten Hälfte die Verunsicherung groß. Aber vor allem in der ersten Halbzeit waren wir klar das bessere Team“, so Oehlmann.

Trainer Oehlmann fordert mutigen Auftritt

Darauf will er am Sonntag aufbauen. Die Concordia will wieder mutig auftreten, zumal auch beim Gegner Verunsicherung herrscht. Westfalia Wickede hat bislang nur einen Zähler auf dem Konto und zuletzt sogar mit 0:6 gegen Sodingen verloren.