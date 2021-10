Concordia Wiemelhausen verliert 0:2 – Trainer ist bedient

Trainer Jens Grembowietz fehlte bei seinem Team von Concordia Wiemelhausen gegen Sodingen so ziemlich alles, worauf es ankommt im Fußball. Concordia verlor mit 0:2 gegen Sodingen.

Bochum. Nach einer ersten Halbzeit zum Vergessen kritisiert Trainer Jens Grembowietz sein Team. Wiemelhausen verliert gegen Sodingen 0:2.

Trainer Jens Grembowietz konnte seine Enttäuschung über die Performance seines Teams nicht verheimlichen. Beim SV Sodingen verlor Concordia Wiemelhausen verdient mit 0:2 (0:1). Vor allem die Art und Weise, wie diese Niederlage zustande kam, gibt Grembowietz doch einige Rätsel auf.

„Wir hatten eine überragende Trainingswoche hinter uns, Qualität und Stimmung waren einfach riesig. Aber mit dem Anpfiff war davon nichts mehr zu spüren. Die kompletten ersten 45 Minuten waren eine Farce“, so Grembowietz: „Wir haben nichts von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten.“ Bereits nach vier Minuten jubelte Sodingen. Der Auftakt für eine erste Halbzeit zum Vergessen. „Das war das Schlechteste, was ich gesehen habe“, suchte Grembowietz nach den passenden Worten.

Sorglose Abwehr wird von Sodingen bestraft

Nach dem Seitenwechsel zeigte die Leistungskurve zwar etwas nach oben, erfolgreicher gestaltete sich das Match aus Wiemelhausener Sicht nicht. Nach 71 Minuten hatte die Defensivabteilung vier Spieler gegen einen Sodinger Angreifer postiert, an den Ball kam jedoch der einzige Gegner. Seine Ablage nutzte ein nachrückender Sodinger zum entscheidenden 2:0. „Diese Situation kann man eigentlich ganz entspannt und einfach wegverteidigen“, sah Grembowietz seine zu sorglose Abwehr einmal mehr bestraft.

Damit aber nicht genug. „Die Art und Weise, wie wir verteidigt haben ist die eine Sache, wie wir mit unseren vielen eigenen Tormöglichkeiten umgegangen sind eine andere“, sah der Übungsleiter auch seine Offensive nicht auf der Höhe des Geschehens. Mehr als ein halbes Dutzend klarer Torchancen standen auf seinem Notizzettel, der Erfolg blieb jedoch aus.

Auch die Offensivkräfte zünden nicht bei Wiemelhausen

Insbesondere der eingewechselte Murat Berberoglu ließ klare Chancen aus. Auch Dennis Gumpert und Tim Wasserloos gelang es nicht, trotz klarster Möglichkeiten für Zählbares auf der Anzeigentafel zu sorgen. Zu allem Überfluss zog sich Torjäger Peter Rios kurz nach der Pause einen Muskelfaserriss zu und wird die nächsten Wochen ausfallen.

„Ein absolut gebrauchter Tag. Solch eine Leistung ist nur extrem schwer zu erklären“, war Grembowietz am Ende froh, als das Spiel nach den 90 Minuten vom Schiedsrichter beendet wurde.

Die Fakten zum Spiel: Team und Tore

Concordia Wiemelhausen: Schmidt – Dirks (31. Gumpert), Fechner, Schmidt, Reis – Aksu, Michalsky, Schwindt – Wolters (46. Franke), Rios (49. Berberoglu), Karagüzel (46. Wasserloos).

Tore: 1:0 (4.), 2:0 (73.).

