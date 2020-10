Concordia Wiemelhausen muss spät den Ausgleich hinnehmen

Nach zwei Siegen in Folge muss die Concordia einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Bei YEG Hassel kam das Team zu einem 3:3 (3:1). Zwar holten die Wiemelhauser auswärts einen Zähler, doch den Ausgleich kassierten sie in letzter Sekunde „Da bleibt wenig Freude. Für mich sind das zwei verlorene Punkte, die wir uns selbst zuzuschreiben haben“, klagte Trainer Daniel Oehlmann.

Die Concordia erwischte in Gelsenkirchen-Hassel einen Blitzstart: Dennis Gumpert erlief sich einen langen Ball von Henning Wartala und blieb anschließend vor dem Tor cool (2.). Auch danach machten die Wiemelhauser das Spiel, legten direkt nach dem Ausgleich den erneuten Führungstreffer durch Wartala nach. Kurz vor der Halbzeit packte Xhino Kadiu nach einem Foul an Tim Schwindt per Elfmeter das 3:1 drauf.

Wiemelhausen schaltet in den Verwaltungsmodus

„Wir hätten auch mit einem 5:1 in die Kabine gehen können und den Sack eher zumachen müssen“, war Oehlmann nicht ganz zufrieden mit dem ersten Durchgang: „Und in der zweiten Halbzeit haben wir dann leider in den Verwaltungsmodus umgeschaltet. Wir haben den Gegner am Leben gehalten.“

Hassel roch nach dem Anschluss in der 51. Minute Lunte, und spätestens als Henning Wartala mit Gelb-Rot vom Platz musste, brannte es im Strafraum der Concordia lichterloh. Fast hätte sich Wiemelhausen über die Zeit gerettet, am Ende fiel der Ausgleich in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Wiemelhausen: Schmidt – Neumann, Strohmann, Stahmer, Kern (72. Leone) – Aksu, Wartala – Gumpert (77. Costanzino), Adamczok (68. Merhi), Schwindt (85. Iwanowski) – KadiuBes. Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte für Wartala (wdh. Foulspiel, 83.)

Tore: 0:1 Gumpert (2.), 1:1 (29.), 1:2 Wartala (37.), 1:3 Kadiu (Elfmeter, 45.), 2:3 (51.), 3:3 (90.+3)