Lange haben sie gewartet, jetzt ist er da: der erste Sieg der neuen Saison. Die Erleichterung an der Glücksburger Straße war nach dem Torspektakel in der Fußball-Westfalenliga gegen BV Westfalia Wickede groß. Mit 6:4 (5:1) gewann Concordia Wiemelhausen auf eigenem Platz. „Bei uns herrscht totale Erleichterung, dass wir unsere ersten drei Punkte eingesammelt haben. Ich hoffe, wir sind jetzt in der Saison angekommen“, bekräftigt Trainer Daniel Oehlmann.

In der ersten Hälfte lieferte die Concordia ein Spiel nach Maß ab. Obwohl sie nach einem Elfmeter bereits nach drei Minuten den Rückstand hinnehmen mussten, dominierten die Wiemelhauser mit aggressivem Anlaufen den Gegner und drehten das Ergebnis bis zur Halbzeit auf 5:1. „Wir haben gezeigt, dass Moral in der Mannschaft steckt. Wir haben die Verunsicherung bei Wickede und unsere Torchancen genutzt“, lobt Oehlmann.

Nach dem Seitenwechsel zeigte die Concordia allerdings ihr anderes Gesicht. In den entscheidenden Spielsituationen blieben die Wiemelhauser defensiv zu passiv und ließen so den Gegner nochmal bis auf zwei Tore herankommen. „Wir müssen uns weiter in die Saison rein kämpfen. Es ist klar, dass wir nicht jede Woche sechs Tore machen können. Aber das war heute ein enorm wichtiger Schritt. Heute herrscht bei uns nur Freude, im Training arbeiten wir dann den Rest auf“, so Oehlmann.

Wiemelhausen: T. Schmidt – Iwanowski (65. Neumann), Strohmann, Stahmer, Kern – Aksu, Wartala (55. C. Schmidt) – Gumpert (39. Costanzino), Adamczok, Schwindt – Kadiu (65. Conde)

Tore: 0:1 (Elfmeter, 3.), 1:1 Kadiu (18.), 2:1 Wartala (20.), 3:1 Gumpert (31.), 4:1/5:1 Kadiu (43./44.), 5:2 (48.), 6:2 Schwindt (Elfmeter, 51.), 6:3 (68.), 6:4 (76.)