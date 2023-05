Marco Cirillo wird hier am letzten Spieltag von Wattenscheid-Trainer Christian Britscho ausgewechselt – nächstes Jahr steht er wieder für 09 auf dem Platz.

Fußball Cirillo bleibt, Cirillo kommt: So plant SG Wattenscheid 09

Wattenscheid. Familiensache bei der SG Wattenscheid 09. Wie die SGW die Brüder einplant – und wie die zweigleisige Planung für Ober- und Regionalliga läuft.

Er wolle einen guten Stamm zusammenhalten, hatte Wattenscheid-09-Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo gesagt, als der Abstieg (vermeintlich) nicht mehr abzuwenden war. Und allen offenen Fragen zum Trotz – angefangen bei der Ligenzugehörigkeit und dem Vorbereitungsplan – scheint das zu gelingen.

Mit zuletzt Jeffrey Malcherek und nun Marco Cirillo haben zuletzt zwei Spieler zugesagt, die gezeigt haben, dass sie in der Regionalliga bestehen können. Beide würden aber auch in der Oberliga weiter für Wattenscheid spielen. Marco Cirillo wird dann mit seinem Bruder Gianluca zusammenspielen können – der kehrt nämlich nach Wattenscheid zurück und ist nach Serhat Kacmaz (FC Remscheid) der zweite externe Neuzugang.

SG Wattenscheid 09: Cirillo ist der zweite externe Neuzugang

Der 21-jährige Gianluca Cirillo kam schon 2020 aus der U19 des Wuppertaler SV zu 09, war Teil der neu aufgebauten Oberliga-Mannschaft nach der Insolvenz. In vier Einsätzen traf er einmal, dann wurde die Saison abgebrochen. Zuletzt spielte er für den FC Kray in der Oberliga Niederrhein, fiel mit einem Kniescheibenbruch aber lange aus.

Gianluca Cirillo im Oktober 2020 für Wattenscheid 09 im Spiel gegen Westfalia Herne – kurz darauf wurde die Saison wegen Corona abgebrochen. Foto: Thorsten Tillmann

„Gianluca hat eine langwierige Verletzung hinter sich und bekommt nun bei uns alle Zeit die er braucht, um sich zurück zu kämpfen. Wenn er fit ist, wird er eine Bereicherung für die Mannschaft sein“, sagt Pozo über den Neuen.

Marco Cirillo ist als Führungsspieler eingeplant

Deutlich höher sind die Erwartungen an den älteren Cirillo-Bruder: „Jeder hat gesehen, welche Qualitäten Marco mitbringt. Er ist ein Spieler, der jeder Mannschaft helfen kann. Wir sind stolz darauf, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten und er ligaunabhängig mindestens ein weiteres Jahr bei uns bleiben und eine offensive Führungsrolle übernehmen wird.“ Marco Cirillo (24) kam im vergangenen Winter vom SV Straelen, kam seitdem in fast allen Spielen zum Einsatz, meist von Beginn.

Mit den Vertragsverlängerungen von zuletzt Jeff Malcherek und jetzt Marco Cirillo macht 09 zwei weitere Schritte auf dem Weg zu einer guten zweigleisigen Planung in Offensive wie Defensive: Beide Spieler haben Stamm-Potenzial in der Regionalliga, wären in der Oberliga gehobenes Niveau.

Der Wattenscheider Kader (Stand 19. Mai):

Neuzugänge: Serhat Kacmaz (FC Remscheid), Gianluca Cirillo (FC Kray), Daniel Dudek (war ausgeliehen an Westf. Herne), Ahmed Kulalic, Alexandros Dimopoulos (beide eigene U19)

Es bleiben: Mike Lewicki, Abid Yanik, Frederik Wiebel, Felix Casalino, Nico Lucas, Tim Kaminski, Eduard Renke, Jeffrey Malcherek, Marco Cirillo.

