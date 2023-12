Christmas Game in Bochum: Wer sorgt für die große Show?

Bochum Die VfL Sparkassen Stars sind gegen Bremerhaven gefordert. Was im Christmas Game der ProA für und was gegen die Bochumer Basketballer spricht.

Alles ist bereitet für einen weiteren Saisonhöhepunkt in der Rundsporthalle: Die VfL Sparkassen Stars Bochum fiebern ihrem „Christmas Game“ entgegen, das um 19 Uhr am Samstagabend gegen die Eisbären Bremerhaven steigt. Besinnlich wird es allerdings sicher nicht - und damit zum Weihnachtsfest Friede und Freude bei Bochums Basketballern herrschen, haben die Sparkassen Stars noch etwas zu erledigen.

„Mit einem Sieg würden wir wichtige Punkte einfahren. Ich hoffe auf eine volle Halle und eine großartige Unterstützung, bevor die Besinnlichkeit beginnt“, sagt Geschäftsführer Tobias Steinert. Schon zum besinnlichen Teil wird der Auftritt der Pop-Sängerin Louolou in der Halbzeitpause gehören - davor und danach soll es aber zur Sache gehen. Und für die Show muss vor allem die Mannschaft sorgen: Mit einem Sieg würden die Bochumer mit den vor der Saison deutlich höher gehandelten Bremerhavenern gleichziehen.

Wiedersehen mit Ex-Bochumer Hendrik Drescher

Was gegen Bochum spricht: Während die Eisbären gerade in den direkten Duellen im Tabellenkeller gepunktet haben, waren zwei der drei Bochumer Siege eher Überraschungserfolge - das letzte Kellerduell in Paderborn etwa war eine große Enttäuschung. Dazu lieferte Bremerhavens Small Forward Jarelle Reischel in der vergangenen Saison mit 40 Punkten die beste Leistung eines Spielers in der ProA in der Spielzeit ausgerechnet in Bochum ab. Auf Bochumer Seite ist dagegen noch offen, ob die zuletzt erkrankten Spieler Niklas Geske, David Cohn und Tom Alte zurückkehren.

Kapitän Geske will natürlich unbedingt spielen, hofft auf ein Wiedersehen mit Hendrik Drescher, der in der vergangenen Saison für Bochum spielte: „Normalerweise meidet man in der Woche vorher den Kontakt, aber ein paar Nachrichten, in denen gestichelt wird, werden doch hin- und hergeschickt. Ich freue mich, dass Hendrik zurück in die Rundsporthalle kommt, aber die Punkte bleiben in Bochum.“

Vier Spiele bis zum 6. Januar für die Sparkassen Stars

Was für den VfL spricht: Alle drei Siege in dieser Saison gab es bislang in eigener Halle. In der vergangenen Woche in Frankfurt stimmte zumindest der Einsatz des ersatzgeschwächten Bochumer Teams. Und: auch in der vergangenen Saison schafften die Bochumer rund um Weihnachten die Wende. Innerhalb kurzer Zeit wäre das jetzt auch möglich: Schon am Dienstag, 27. Dezember, sind die Stars wieder in Gießen dran, dann folgen am 3. und 6. Januar zwei Heimspiele gegen Jena und Düsseldorf.

„Bremerhaven ist ein sehr gut und tief besetztes Team. Wir haben in dieser Woche hart gearbeitet. Es ist ein sehr aufregendes Spiel und wir werden unser Bestes geben“, sagt Headcoach Felix Banobre. Der Kartenvorverkauf läuft auf sparkassenstars.de

