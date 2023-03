Christina Honsel: Grandioses Comeback statt Karriereende

Hochspringerin Christina Honsel (TV Wattenscheid 01) in Aktion – hier bei der Hallen-DM in Dortmund, wo sie sich den Deutschen Meistertitel sicherte.

Istanbul. Honsel ist eine von drei Wattenscheiderinnen bei der Leichtathletik-Hallen-EM in Istanbul – vor einigen Monaten dachte sie noch ans Aufhören.

Hochspringerin Christina Honsel kommt vom letzten Training vor ihrem Start bei der Halleneuropameisterschaft in Istanbul. Ob sie aufgeregt ist? - „Nervosität ist bei wichtigen Wettkämpfen immer dabei und das ist auch gut so,“ sagt Honsel. Sie ist in Bestform, sie will ins Finale der besten Hochspringerinnen Europas. Noch vor einem halben Jahr war das ganz weit weg. Noch vor einem halben Jahr überlegte sie, alles hinzuschmeißen.

Christina Honsel: „Meine Ziele und meine Motivation sind größere als die Rückschläge“

„Die letzten zwei Jahre waren sehr schwierig, auch mental, nicht nur körperlich“, so Honsel. Als sie im letzten Frühjahr fast schmerzfrei war, kam der nächste Rückschlag: Im Trainingslager riss sie sich die Bänder im Sprungfuß. Es folgte im Oktober ein Rausschmiss aus dem Kader.

„Ich habe wirklich zwei, drei Tage lang darüber nachgedacht, ob ich es sein lasse. Aber ich kam zu dem Entschluss, dass meine Ziele und meine Motivation größer sind als die Rückschläge und habe mich dazu entschieden weiterzumachen“, sagt die Hochspringerin. Ihre Trainerin, ihr Verein und ihr großes Ziel Olympia haben sie motiviert. „Man muss immer nach vorne gucken und seine Ziele im Blick haben“, rät sie.

Christina Honsel vom TV Wattenscheid. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Ein Ziel, das sie bereits erreicht hat, ist der Deutsche Meistertitel, den holte sie vor zwei Wochen in Dortmund. Dort reichte ihr ein Sprung über 1,88 Meter. Anfang des Jahren steigerte sie sogar die 1,98 Meter. „Mein Ziel ist es natürlich erstmal ins Finale zu kommen, dafür muss ich 1,94 Meter springen“, sagt Honsel. Wenn sie das geschafft hat, traut sie sich auch noch mehr zu.

Über die zwei Meter hat Honsel schon ein paar gute Versuche gestartet, sie aber bisher noch nicht geknackt. „Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit“, sagt Honsel.

EM-Auftakt am Donnerstagabend für Honsel und Julia Ritter

Die 25-Jährige ist eine von drei Wattenscheiderinnen, die von Donnerstag bis Sonntag an der Halleneuropameisterschaft in Istanbul teilnehmen:

Als erstes geht es für Christina Honsel an den Start. Die Qualifikation beginnt am Donnerstag um 19.05 Uhr Ortszeit (17.05 Uhr deutscher Zeit). Das Finale ist am Sonntag um 10.20 Uhr (8.20 Uhr).

Am Abend des ersten Wettkampftages wird es auch für Vereinskollegin Julia Ritter ernst. Die Qualifikation im Kugelstoßen beginnt um 20.40 Uhr (18.40 Uhr deutscher Zeit). Wenn sie es ins Finale schafft, ist Ritter am Freitag um kurz vor neun noch einmal dran.

Monika Zapalska läuft am Samstag um 10.35 (8.35 Uhr deutscher Zeit) Uhr die 60-Meter-Hürden. Als Ziel hat sie sich das Halbfinale am Sonntag um 10.55 Uhr (8.55 Uhr) gesetzt. Das Finale beginnt am Abend um 20.55 Uhr (18.55 Uhr).

