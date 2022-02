CFK Bochum nutzt Wanne-Patzer – der FC Altenbochum nicht

Bochum. CSV SF Linden macht die Bezirksliga-Spitze mit dem Erfolg über SF Wanne spannend. Für Kaltehardt wird es düster. Der Spieltag im Überblick.

Bewegung an der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga 10: Die CSV SF Linden schlagen Spitzenreiter Wanne – aber nur CFK Bochum kann das nutzen, Altenbochum dagegen nicht. Am anderen Ende der Tabelle wird’s für Kaltehardt düster. Der Nachholspieltag im Überblick.

SG Herne 70 - TuS Kaltehardt 4:0 (4:0)

Deutliche Pleite für das Tabellenschlusslicht. „Unsere erste Hälfte war nicht auf Bezirksliganiveau. Wir standen viel zu weit weg vom Gegner“, berichtete der Coach der Gäste, Carsten Droll. Die Herner bedankten sich für die Defensivschwächen und nutzten diese eiskalt aus, lagen so bereits zur Pause 4:0 vorn. „Nach der Pause wurde unser Spiel dann etwas besser. Wir haben kompakter verteidigt. Letztlich war es aber ein hochverdienter Sieg für die Herner“, so Droll.

Tore: 1:0 (14.), 2:0 (26.), 3:0 (34.),

4:0 (45.).

TuS Harpen – CFK Bochum 0:3 (0:1)

„Ich bin trotz der Niederlage sehr zufrieden mit dem Auftreten meiner Mannschaft. Die Jungs haben alles rausgehauen. Die Zuschauer haben ein gutes Bezirksligaspiel gesehen“, sagte Harpens Co-Trainer Björn Lübbehusen.

Besonders in den ersten 15 Minuten konnte Harpen dem Sturmlauf der Kurden nur wenig entgegensetzen, der CFK presste gekonnt und schnürte Harpen tief in der eigenen Hälfte ein. Folgerichtig fiel der erste Treffer des CFK bereits wenige Minuten nach Spielbeginn. „In der Folge sind wir dann aber besser in die Partie gekommen“, so Lübbehusen, dessen Offensivroutinier Thomas Jasinski sogar den Ausgleich noch vor der Pause auf dem Fuß hatte. CFK-Keeper Masoud Mohamad vereitelte den strammen Schuss jedoch gekonnt.

„Nach dem 2:0 direkt nach der Pause war das Spiel eigentlich so gut wie entschieden. Wir haben deutlich besser agiert als gegen Bommern“, sagte der Kassierer des CFK, Redwan Derwish. Zwar hielt Harpen weiterhin stark dagegen und erspielte sich auch noch einige Halbchancen, ernsthaft in Bedrängnis brachte der TuS den CFK jedoch nicht mehr. Für die Entscheidung sorgte dann in der Nachspielzeit Alhassane Cisse: 3:0. „Damit sind wir oben wieder im Rennen“, frohlockte Derwish mit Blick auf die Tabelle.

Tore: 0:1 Hamadi (13.), 0:2 J. Mohammad (47.), 0:3 Cisse (90.+4)

CSV SF Bochum-Linden – SF Wanne 2:1 (1:0)

Linden bringt den Spitzenreiter zum Taumeln. „Dieser Sieg war sehr wichtig für das Selbstvertrauen. Wir sind nicht unverdient in Führung gegangen, auch wenn sicherlich ein wenig Glück dabei war“, so CSV-Coach Nico Brüggemann. Denn beim 1:0 verschätzte sich der Keeper der Wanner – Jeffrey Büdeker hatte also ein leichtes Spiel. In der Folge wachten die Sportfreunde dann immer mehr auf und erzeugten viel Druck auf das Lindener Tor. In dieser Situation glänzte Lindens Torwart Felix Sonntag, der immer wieder mit starken Paraden gefährliche Situationen vereiteln konnte.

Jeffrey Büdeker (CSV SF Bochum-Linden) bejubelt sein zweites Tor im Spiel zwischen Linden und SF Wanne. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

So auch in einer Schlüsselszene des Spiels kurz nach der Unterbrechung: Nach einem Foulspiel hatte Wanne die wohl beste Gelegenheit zum Ausgleich, gekonnt parierte Sonntag jedoch den Strafstoß. „Felix hat sich auf jeden Fall ein dickes Sonderlob verdient“, so Brüggemann. Zwar spielte sein Team die zahlreichen Kontergelegenheiten häufig sehr unsauber aus, belohnte sich dann aber dennoch genau aus einer solchen Situation mit dem Treffer zum 2:0. In der Folge drückte Wanne dann immer mehr, letztlich gelang aber nur noch der Anschlusstreffer.

Tore: 1:0/2:0 Büdeker (21./67.), 2:1 (81.).

FC Altenbochum – VfB Annen 1:2 (1:1)

Bittere Pleite für den FC Altenbochum. „Ich bin ziemlich angesäuert. Wir waren besonders in der zweiten Hälfte viel zu undiszipliniert“, berichtete FCA-Coach Frank Rinklake. Dabei begann die Partie aus Sicht des FCA eigentlich nicht schlecht: Die Bochumer kombinierten gekonnt und erspielten sich schnell die ersten guten Gelegenheiten. Treffsicherer präsentierten sich die Wittener: Nach einem verschossenen Elfmeter des FCA traf Annen per Strafstoß zum 1:0.

Trotz des Ausgleichs von Till Reinmöller wurde das Spiel der Altenbochumer im zweiten Durchgang dann immer zerfahrener. „Wir haben uns mehr mit den Entscheidungen der Schiedsrichterin beschäftigt, als vernünftig zu spielen“, so Rinklake. Annen nutzte die Nachlässigkeiten der Gastgeber gekonnt aus und erzielte so den Siegtreffer: 2:1.

Tore: 0:1 (29.), 1:1 Reinmöller (39.), 1:2 (70.)

