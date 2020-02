CF Kurdistan gewinnt in Herbede und steht im Viertelfinale

Fußball-Bezirksligist CF Kurdistan ist die zweite Mannschaft, die das Viertelfinale im Moritz-Fiege-Cup, dem Kreispokal erreicht hat. Gegen den SV Herbede setzte sich das Team mit 3:1 (2:1) durch. Und das, obwohl Kurdistan mehr als 20 Minuten in Unterzahl spielen musste.

In der 69. Minute sah ein Kurdistan-Spieler die Gelb-Rote Karte. Da hieß es aber auch schon 2:1 für Kurdistan. Jwan Mohammad hatte Kurdistan in der 11. Minute mit 1:0 in Führung gebracht. Nur drei Minuten später glich Herbede aus. Die neuerliche Kurdistan-Führung besorgte Ammar Shexmus in der letzten Minute der ersten Hälfte mit seinem tor zum 2:1. In der Nachspielzeit traf Mohammad zum 3:1.

Kurdistan folgt damit SW Wattenscheid in die Runde der letzten acht. Die Wattenscheider hatten sich zuletzt nach Elfmeterschießen gegen die DJK Wattenscheid durchgesetzt. Weiter geht es im Kreispokal in der nächsten Woche. Dann spielen unter anderem CSV Linden gegen die DJK TuS Hordel und RW Leithe gegen DJK Adler Riemke.