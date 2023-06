Bundesliga! „Perfektes Wochenende“ für SV Blau-Weiß Bochum

Vitor Pavicic Capucho traf in vier Spielen 15-mal für Bochum und feierte mit dem SV Blau-Weiß den Aufstieg in die Bundesliga.

München. Der SV Blau-Weiß Bochum dominiert das Aufstiegsturnier und steigt in die Wasserball-Bundesliga auf. Trainer Evangelos Charachles ist stolz.

Riesenjubel bei den Bochumer Wasserballern – sie haben ihr Ziel erreicht: Der SV Blau-Weiß Bochum dominierte das Aufstiegsturnier in München und steigt nach vier Siegen in vier Spielen ungeschlagen in die Wasserball-Bundesliga auf. „Es war wirklich ein perfektes Wochenende für uns, wir haben alles gegeben und konnten uns belohnen, weil jeder einzelne perfekt gespielt hat“, sagte der stolze Aufstiegstrainer Evangelos Charachles.

Bundesliga-Aufsteiger 2023: Der SV Blau-Weiß Bochum. Foto: SVBW

Für Charachles lief alles wie geplant. Trotz vier harter Gegner setzten die Bochumer ihr Spiel durch und konnten ihre Konzentrationsprobleme aus ehemaligen Spielen bei Seite legen. Das erste Spiel gegen die Wasserball Union Magdeburg entschied Bochum direkt 13:10 für sich. Die Spiele am zweiten Tag des Turniers gingen deutlicher für die Bochumer aus, gegen den Gastgeber und den zweiten Bundesligaaufsteiger, die SG Stadtwerke München, gewannen sie mit 15:8 Toren.

SV Blau-Weiß Bochum: Als die Kraft langsam ausgeht, ist schon alles klar

Später im Spiel gegen den SV Weiden 1921 schossen sie sogar ein Tor mehr und beendeten das Spiel 16:8 – damit war der Aufstieg schon perfekt.

Im letzten Viertel des letzten Spiels des Turniers, am Sonntag gegen die SpVg. Laatzen, wurden Charachles zuvor geäußerte Befürchtungen wahr und die Kraft der Bochumer ließ durch die Anstrengung der vier Spiele etwas nach, trotzdem brachten sie am Ende ihre 11:10-Führung noch über die Zeit. „Ich bin wirklich stolz auf das Team, wir haben das Jahr über sehr hart gearbeitet und unser Ziel mit dem Aufstieg endlich erreicht“, sagt Charachles.

Capucho wird Torschützenkönig

Auch in der Torjägerliste dominierten die Bochumer, Vitor Pavicic Capucho beendete das Turnier mit 15 Toren als Torschützenkönig. Dicht gefolgt von Alexander Peter Bayer, der mit 14 Toren aus vier Spielen den zweiten Platz belegt.

SV Blau-Weiß Bochum: Szöke, Chernykh, Roncevic, Dorn, Levin, Diakon, Pavicic Capucho, Bongartz, Hiltrop, Bayer, Hess, Dahlmann, Constapel, Mukha.

