Bochums Reis: „Wir wissen, dass wir im Existenzkampf sind“

Bochum. Er wolle nichts schön-, aber auch nicht alles schlechtreden: Bochums Trainer Reis setzt gegen Aue auf Besserung. Und auf „neue“ Außenverteidiger.

„Wir haben am Samstag gegen Aue die nächste Chance, da müssen wir vieles besser machen“, sagte Thomas Reis nach dem Trainingsauftakt der Woche am Montag, ein paar Tage nach dem ernüchternden 1:1 gegen Osnabrück. Der Trainer des VfL Bochum betonte: „Wir reden nichts schön. Wir können die Tabelle lesen und wissen, dass wir im Abstiegskampf, im Existenzkampf stecken.“ Ähnliche Probleme aber, so Reis, „haben zehn weitere Mannschaften auch“. Soll heißen: Es ist und bleibt eng in der 2. Liga, und der VfL Bochum hat noch alle Möglichkeiten, sich aus dem Schlamassel zu befreien.