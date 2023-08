Bochums beste Torjäger – der Stand von Ober- bis Kreisliga

Bochum. In der Saison 2023/24 suchen die WAZ und die Stadtwerke wieder Bochums besten Torjäger – einige Spieler legten gleich mit Doppelpacks los.

Es ging sicherlich schon einmal torreicher zu, an so einem ersten Spieltag der neuen Saison - zumindest, was die Bochumer Torjäger angeht. Selbst in den A-Kreisligen hielten sich die Stürmer noch etwas zurück. Einer der Doppelpacker war Grummes Dennis Gerstemeier – er ist mit seinen zwei Toren schon wieder auf einem guten Weg, um sich für die Torjägerkanone in der Kreisliga A1 zu bewerben. Zu seiner Vorjahresausbeute fehlen nur noch 26 Buden. 2021/22 war er sogar der beste Kreisliga-Torjäger.

+++ Neu: jeden Sonntag streamen wir Bochumer Kreisliga-Spiele live – alle Infos dazu lesen Sie hier +++

Aktuelle Amateurfußball-Artikel aus Bochum:

Oberliga Westfalen

Alexandros Dimopoulos (Wattenscheid 09) - 1

Westfalenliga

Rene Michen (Concordia Wiemelhausen) - 2

Rene Michen, hier noch für DJK Wattenscheid am Ball, stürmt jetzt für Concordia Wiemelhausen. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Landesliga

Janik Bröcker (SW Wattenscheid 08) - 1

Seyit Ersoy (SW Wattenscheid 08) - 1

Justin Hennemann (DJK TuS Hordel) - 1

Tobias Kleine Rumberg (FC Altenbochum) - 1

Bezirksliga

Cedric Marcus Noack (DJK Wattenscheid) - 1

Alan Ahmad (CFK Bochum) - 1

Dominik Dahn (FC Neuruhrort) - 1

Tore Andre Enstipp (VfB Günnigfeld) -1

Frederik Glasner (SF Bochum-Linden) - 1

Rinim Haliti (TuS Harpen) - 1

Jannik Hille (VfB Günnigfeld) - 1

Khaled Merhi (DJK Wattenscheid) - 1

Taher Salih (CFK Bochum) - 1

Tobias Sassenroth (FC Neuruhrort) -1

Emmanuel Antwi Tabi (FC Neuruhrort - 1

Daniel Vering (FC Neuruhrort) - 1

Kreisliga A1

Dennis Gerstemeier (Eintr. Grumme) - 2

und 23 weitere Spieler mit je 1 Tor

Kreisliga A2

Robin Matthews (DJK Teutonia Ehrenfeld) - 2

Marc-Andre Michel (SuS WIlhelmshöhe) -2

und 13 weitere Spieler mit je 1 Tor

