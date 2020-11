Mit 14 Jahren schon auf Bundesligaerfahrung zurückgreifen: Wer kann dies schon von sich behaupten? Die Bochumerin Julia Flöttchen feierte Mitte September mit 14 Jahren ihr Debüt bei den ­B-Juniorinnen der SGS Essen in der U 17 Bundesliga West/Südwest.

Es sei schon ein spezielles Gefühl gewesen, erstmals in einem Bundesligaspielspiel dabei zu sein. Nervös sei sie aber nicht gewesen, erzählte die im Oktober 15 Jahre alt gewordene Schülerin der Erich-Kästner-Schule im Rückblick: „Ich hatte einfach nur Lust zu spielen.“ Bei einer 4:1-Führung ihres Teams, das in der Tabelle nach drei Spieltagen den 2. Platz belegt, kam Julia Flöttchen ins Spiel. 6:1 gewannen die Essenerinnen am Ende. Mittlerweile hat sie bereits drei Bundesligaeinsätze auf dem Konto. Sowohl beim 3:0-Erfolg über Arminia Ibbenbüren als auch beim 2:0-Sieg in Bad Neuenahr wurde die Querenburgerin von ihrer im Bochumer Frauenfußball bestens bekannten Trainerin Kyra Malinowski eingewechselt.

Vom TuS Querenburg wechselte Julia Flöttchen zum FC Altenbochum

Julia Flöttchens fußballerische Vita unterscheidet sich nicht groß von der eines Jungen in ihrem Alter. Da ihr älterer Bruder Christian Fußball im Verein spielte, fuhr Julia samstags mit auf den Platz. Und dann wollte auch sie unbedingt spielen. Erst mit Vater Uwe und Bruder Christian im Garten, dann auch auf dem Platz. „Es hat einfach Spaß gemacht“, erinnert sie sich. Mit sechs Jahren begann sie unter Trainer Martin Thiede beim TuS Querenburg, wechselte mit acht Jahren dann zum FC Altenbochum.

Und Julias Talent blieb nicht lange verborgen. In der E-Jugend ging es dann zur DJK TuS Hordel. Bis zum U 14-Jahrgang spielte sie ausschließlich mit Jungen. Warum? „Ich dachte immer, dass Mädchen nicht so gut Fußball spielen wie Jungs. Deshalb wollte ich immer mit Jungs spielen“, schmunzelt die Offensivspielerin.

Bei den Jungs fehlte am Ende die Akzeptanz: Wechsel nach Essen

Erst zur U 15 wechselte sie dann zur SGS Essen unter Trainerin Wera Grumpe in die Regionalliga West. Hier wurde sie sofort akzeptiert, wurde sofort Stammspielerin. „Anders als zum Schluss bei den Jungen, je älter ich wurde, umso schlimmer wurde es eigentlich“, war für sie die fehlende Akzeptanz der Jungs der Hauptgrund für den Wechsel in eine reine Mädchenmannschaft. Jetzt spielt sie auch zusätzlich in der Niederrheinauswahl. In ihrer Hordeler Zeit wurde sie in die Westfalenauswahl berufen und hat dort viele Lehrgänge absolviert.

Auf der rechten Außenbahn, egal ob in der Abwehr oder im Sturm, fühlt sie sich auf dem Platz zuhause. Von ihrer aktuellen Trainerin wurde sie zuletzt aber ausschließlich im Sturm eingesetzt. „Julia ist enorm schnell und hat einen guten Torabschluss“, charakterisiert Malinowski das Bochumer Nachwuchstalent: „Außerdem gibt sie bei jedem Spiel 100 Prozent, zeigt eine enorme Einsatzbereitschaft und Willen.“

Talent Julia Flöttchen träumt von der Bundesliga-Karriere in Essen oder beim FC Bayern

Und wohin diese Eigenschaften Julia führen wollen, das weiß sie ganz genau. Sie träumt von einer Bundesligakarriere. Entweder bei der SGS Essen oder bei Bayern München. „Da würde ich schon unheimlich gerne spielen. Das ist eine tolle Herausforderung und ein Top-Verein.“ Ihr fußballerisches Vorbild kommt aus dem Männerbereich: Kylian Mbappé. „Er ist noch so jung und so unglaublich schnell“, erklärt Julia Flöttchen.

Warum sie als Bochumerin in Essen und nicht beim VfL Bochum spielt? Dass die U 17-Mannschaft des VfL nicht in der Bundesliga spielt, war für sie nicht das ausschlaggebende Kriterium. Zwar habe es Kontakte zur Castroper Straße gegeben, aber „die waren nicht ganz so intensiv. Essen hat sich mehr um mich bemüht“, bekennt sie offen. Und so jagt Julia Flöttchen mit 15 Jahren eben in Essen ihrem fußballerischen Bundesliga-Traum nach, der irgendwann in der Bundesliga enden soll.

