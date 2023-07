Bochumer Testspiele im Überblick – Lob für den TuS Harpen

Bochum. Ein Rückblick auf den Test des TuS Harpen gegen die Sportfreunde Wanne & der Überblick über das Vorbereitungs-Wochenende der Bochumer Fußballer.

Im dritten Testspiel der laufenden Vorbereitung musste sich der Bezirksligist TuS Harpen am Dienstagabend gegen den Landesligisten SF Wanne mit 1:2 geschlagen geben. „Es war ein gutes Spiel von uns, besonders im ersten Durchgang haben wir stark verteidigt“, berichtete Harpens Trainer Björn Lübbehusen.

Zwar hatten die Gastgeber mehr Ballbesitz, mit zahlreichen Konterchancen erarbeiteten die Bochumer sich jedoch ein leichtes Chancenplus. Im zweiten Durchgang begannen die Harpener etwas schwächer, der Ausgleich sollte dennoch gelingen: Lennart Höppner und Thomas Jasinski setzten Patrick Hampel gekonnt in Szene, der Routinier verwandelte eiskalt. „Wir haben dann noch einmal durchgewechselt, die letzten 15 Minuten waren vogelwild“, so Lübbehusen.

Björn Lübbehusen, Trainer TuS Harpen. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Nach dem Treffer zum 1:2 hatte Harpen sogar noch die Chance zum Ausgleich, die Defensive des Landesligisten hielt die Führung jedoch fest. An diesem Wochenende ist der TuS zwei weitere Male im Einsatz – gegen den SC Hassel (14.30 Uhr) und bei Landesligist SG Welper (So., 15 Uhr).

Bochum-Weitmar: Gut besetzter Sterne-Cup

Zwei Testspiel-Wochenenden stehen im Amateurfußball nun noch bevor, bevor es endlich wieder um Punkte geht.

Westfalenligist Concordia Wiemelhausen testet gegen den TuS Hiltrup (So., 15.15 Uhr)

Landesligist DJK TuS Hordel bereits um 14.15 Uhr beim Oberliga-Aufsteiger Mülheimer FC (14.15 Uhr).

Die beiden anderen Landesligisten der Stadt, SW Wattenscheid 08 und FC Altenbochum, sind ab Samstagvormittag beim Sterne-Cup des SC Weitmar im Einsatz.

Dort spielen außerdem auch zwei Teams des Gastgebers sowie der VfB Günnigfeld und BW Grümerbaum. Weitmars Bezirksliga-Mannschaft fuhr unter der Woche ein 2:0 gegen die SG Essen-Schönebeck ein.

Die weiteren Tests der Bezirksligisten: Saloniki Essen - CFK Bochum (So., 13 Uhr), DJK Wattenscheid - Eving Selimye Spor (So., 15 Uhr), Teutonia Ehrenfeld - FC Neuruhrort (So., 15.15 Uhr), Spvgg Steele II - CSV Linden (So., 13 Uhr)

