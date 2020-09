Bochumer Stadtmeisterschaft im Hallenfußball ist abgesagt

Bochum. Die Sparkassen-Masters in der Halle finden Anfang 2021 nicht statt. Der Fußballkreis Bochum hat die Stadtmeisterschaften abgesagt.

Klaus-Dieter Leiendecker spricht von einer Entscheidung, „die uns allen sehr schwer gefallen ist“. Aber sie wurde in Zeiten der Corona-Pandemie, deren Ende nicht vorherzusehen ist, als unumgänglich erachtet: Der Fußballkreis Bochum hat die Sparkassen-Masters 2021, also die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft abgesagt.

„In der Saison 2020/21 werden die Hallenfußballturniere sowohl im Junioren- wie auch im Seniorenbereich in Bochum und Hattingen nicht stattfinden. In Witten haben die Gremien noch nicht getagt, aber die Tendenz geht eindeutig in die gleiche Richtung“, erklärte Leiendecker in einer offiziellen Mitteilung.

Volle Hallen, Enge, Emotionen: Dieses Risiko will niemand eingehen

„Diese Entscheidung ist uns allen sehr schwer gefallen, denn die Hallenturniere in den Städten sind echte Highlights“, erklärt Leiendecker. „In Bochum wurde schon frühzeitig mit der Sparkasse Bochum gesprochen, die ja der Namensgeber des Sparkassen-Masters ist. Eine Sicherheitsgarantie kann niemand in der Halle geben, da geht es rund, da sind tausende von Zuschauern in den Hallen. Gerade die Enge macht die Stimmung und den Reiz in der Halle Fußball zu spielen, aus. Die Verantwortlichen des Kreises gemeinsam mit der Sparkasse Bochum und Hattingen, sicherlich auch mit der Sparkasse Witten, möchten dieses Risiko verständlicherweise nicht eingehen. So können wir nur auf das Jahr 2022 verweisen, wo hoffentlich wieder alles anders sein wird.“

Zuletzt gewann die DJK Wattenscheid das Spektakel, das sich über zwei Wochenenden zog. In den Vorrunden waren mehrere hundert Mannschaften (Männer-Erst- und Zweitteams, Frauen, Jugend) am Ball, die Besten qualifizierten sich für das Masters, die Endrunde in der Rundsporthalle. Anfang 2021 fällt der Budenzauber nun aus.

Vor dem Saisonstart: Leiendecker appelliert an alle, die Hygienevorschriften einzuhalten

Los geht es indes unter freiem Himmel an diesem Wochenende, 5./6. September, in den Amateur- und Jugendklassen, die Frauen im Fußballkreis starten am 19./20. September. „So außergewöhnlich und frühzeitig die letzte Saison beendet wurde, so ungewiss und kompliziert wird der Verlauf der Saison 2020/21 sein“, ahnt Leiendecker. „Wir können nur alle hoffen, dass es zu einem sportlichen Ende kommen wird. Die Verantwortlichen des Kreises Bochum haben sich in zahlreichen Besprechungen und Meetings auf das, was kommt, akribisch vorbereitet. Jedoch bleibt eine große Unsicherheit, wie uns die Corana-Pandemie während der Saison begleiten wird.“ Er hofft, dass es nur zu wenig Spielausfällen kommt - denn der Zeitplan mit teils aufgestockten Ligen ist eng, auch wenn die Saison erst am 20. Juni endet.

Leiendecker appelliert an alle, „die Hygiene- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten und zwar bei jedem Spiel, bei jedem Training und bei jeder Zusammenkunft auf der Sportanlage. Alle können durch ihr Verhalten dazu beitragen, dass die Saison durchgespielt werden kann.“