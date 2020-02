Bochumer Schwimmerin Lea Kebrle blüht in Wuppertal neu auf

Lea Kebrle ist wieder glücklich. Seit einem guten Jahr schwimmt die Bochumerin für den SV Bayer Wuppertal. Die Schwimmerinnen und Schwimmer des dortigen Leistungszentrums sind für sie längst zu einer zweiten Familie geworden. Der Wechsel von der SG Ruhr nach Wuppertal war durchaus mutig. Aber er scheint sich ausgezahlt zu haben – auch aus sportlicher Sicht. Auf Anhieb schaffte es die Kebrle ins Finale der Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin. Für sie ging damit ein Traum in Erfüllung. Ein Traum, der der ganzen Familie viel abverlangt.

Sechsmal pro Woche trainiert die 17-Jährige für drei Stunden im Leistungsstützpunkt des SV Bayer. Rund 100 Kilometer legen Kebrles Eltern täglich zurück, wenn sie ihre Tochter zu den Trainingseinheiten bringen. Dazu kommen Trainingslager und Wettkämpfe. Vater Marcus Kebrle nimmt den Zeitaufwand gerne in Kauf. „Meine Frau und ich schauen gerne zu. Einkäufe können wir beispielsweise auch dort erledigen“, sagt er schmunzelnd. Die Fahrten zum Training haben einen weiteren Vorteil, wie Marcus Kebrle erklärt: „Lea fährt in dieser Zeit begleitend Auto. So kann sie wichtige Erfahrungen sammeln.“

Kebrle feiert größten Erfolg über 50 Meter Rücken

Im Mai feiert Kebrle ihren 18. Geburtstag. Dann darf sie ohne Begleitung nach Wuppertal fahren. Dort wird sie nach dem selbstauferlegten Probejahr bleiben. „Ich habe mich in dem neuen Verein sehr gut eingelebt. Der Respekt vor den anderen Sportlern war zu Beginn jedoch sehr groß“, gesteht sie. Das Wuppertaler Leistungszentrum lockt die nationale und internationale Schwimm-Elite an. Es ist zum Beispiel auch die sportliche Heimat Christian von Lehn. Er gewann bei den Weltmeisterschaften 2011 die Bronze-Medaille über 200 Meter Brust.

Lea Kebrle aus Bochum hat viele Erfolge beim Schwimmen gefeiert. Foto: SV Bayer Wuppertal / SVBW

„Nach einer Weile habe ich gemerkt, dass dort alle wirklich sehr nett und hilfsbereit sind“, sagt Kebrl. Die 50 Meter Rücken sind ihre Lieblingsdisziplin. Es ist die gleiche Disziplin, in der sie 2019 bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften den sechsten Platz belegte. Das war bislang einer ihrer größten Erfolge. Dazu wurde sie mit ihrer Mannschaft Meister in der 2. Bundesliga beim Deutschen Mannschaftswettbewerb. Hinzu kommt der dritte Platz bei den Mannschaftsmeisterschaften der Jugend, die Meisterschaft in der 2. Bundesliga West und der damit verbundene Aufstieg in die 1. Bundesliga.

Wegen Abiturprüfungen: Trainingslager fällt aus

Als Kebrle mit drei Jahren Schwimmen lernte, war mit diesen Erfolgen noch nicht zu rechnen. „Meine Mutter hat immer viel Wert daraufgelegt, dass mein Bruder und ich schwimmen können. Grade bei Urlauben am Meer war ihr das wichtig“, sagt Kebrle, die im Sommer ihr Abitur machen wird – natürlich auch im Sport-Leistungskurs. „Der Spagat zwischen Schule und Sport ist nicht immer einfach. Aber ich denke, ich bekomme das gut hin“, sagt sie.

Um sich konzentriert auf die Prüfungen vorzubereiten, verzichtet sie auf das Trainingslager in den Osterferien. In diesem Jahr geht es für einige Schwimmerinnen und Schwimmer für zwölf Tage nach Mallorca. „Im vergangenen Jahr waren wir in Athen“, sagt Kebrle. „Man erlebt das Training dort ganz anders. Wir können unter freiem Himmel schwimmen und uns von erfahreneren Athleten viel abschauen. Außerdem sehen wir viel von den Orten.“

Nach dem Abitur steht zunächst die Berufsausbildung ganz oben auf der Liste. „Ich möchte Polizistin werden. Auch Physiotherapie oder ein Sport-Studium sind eine Option“, sagt sie. Auf Schwimm-Wettkämpfe will sie trotzdem nicht verzichten. „Schwimmen wird immer ein Teil meines Lebens bleiben.“