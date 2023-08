Bochumer Kanute Pickert sichert eine weitere WM-Medaille

Bochum. Bei der Kanu-WM in Duisburg stand der Bochumer Nico Pickert in zwei Finalläufen. In einem lief es gut, im anderem schlecht. Nun steht die DM an.

Nico Pickert vom Linden-Dahlhauser Kanuclub hat seiner Medaillensammlung eine weitere Medille hinzugefügt. Bei den Weltmeisterschaften im Kanu-Rennsport in Duisburg konnte er sich damit auch für die Olympiade Paris 2024 empfehlen.

Pickert war vom Deutschen Kanu-Verband (DKV) für die Disziplinen Zweier-Canadier (C2) über 1000 Meter und Vierer-Canadier (C4) über 500 Meter nominiert. Im C2 konnte sich Pickert mit seinem Partner Moritz Adam aus Berlin im Vorlauf durchsetzen, sie schafften die direkte Qualifikation für den Endlauf.

Gleich vom Start waren sie mit in der Führungsgruppe. Bis zur 500-Meter-Marke war dann bereits eine Vorentscheidung gefallen. Der größte Teil der neun Endlaufboote lagen hinter Ihnen. In der Endphase bestimmten nur noch zwei Boote das Rennen. Die amtierenden Weltmeister aus Italien und Pickert/Adam.

Im Vierer fehlt Nico Pickert die Kraft

Die Hoffnung auf Gold blieb schließlich für das Deutsche Duo eine Hoffnung. Am Ende gaben 7/100 Sekunden den Ausschlag zugunsten der Italiener. Die Silbermedaille ist dennoch ein herausragender Erfolg für Pickert und Adam.

Nach diesem Rennen blieb kaum Zeit zur Regeneration und Vorbereitung für das anschließende Vierer-Rennen. Durch das Zweierrennen war Pickert sichtlich seiner Stärke genommen. Als Schlagmann sollte er wie im Zweier das Tempo und damit die Schlagzahl vorgeben. Das konnte er nicht wie gewohnt. So blieb am Ende nur der sechste und letzte Platz für das Team.

Viel Zeit sich auszuruhen hat Pickert nun erneut nicht. Am Mittwoch beginnen in Köln auf dem Fühlinger See die Deutschen Meisterschaften. Pickert wird dabei in allen seinen Paradestrecken auf die Konkurrenten aus dem DKV-Kader treffen. Zu erwarten ist, dass er sowohl in seinen Strecken über 200 und 500 Metern im Einer um den Titel mitfahren wird.

