Bochum Die Bochumer Sparkassen-Masters sind gestartet – mit einer Veränderung, verglichen mit den vergangenen Jahren. Was der Kreisvorsitzende sagt.

Es riecht nach Waffeln, Schuhe quietschen auf dem Boden und der Ball fliegt schnell hin und her. Es ist Winterpause und damit auch Hallenfußball-Zeit. Seit dem vergangenen Wochenende (16. und 17. Dezember) ist die Bochumer Hallensaison 2024/2025 eröffnet. Gespielt haben jedoch ausschließlich zweite, dritte und vierte Mannschaften – für die ersten Teams geht es erst im Januar los.

Erstmals seit 2020 und der Corona-Pandemie dürfen die Reserve-Teams der Bochumer Amateurklubs sich wieder in der Halle beweisen. „Den Teams bedeutet es viel, dass sie sich wieder zeigen können. Wir haben mehrere hunderte Spiele veranstaltet und bis auf eine kleine Anzahl waren alle positiv“, resümiert der Kreisvorsitzende Jörg Kaminski. „Wir sind froh, dass wir in diesem Jahr auch den Reserve-Mannschaften wieder eine Plattform geben können und die haben auch so gut wie alle genutzt.“ Das Ziel sei es, auch in den kommenden Winterpausen die zweiten, dritten und vierten Mannschaften mit einzubeziehen.

News und Hintergründe zum Fußball in Bochum & Wattenscheid

Hallenstadtmeisterschaften Bochum: VFB Günnigfeld II mit großen Ambitionen

In der Maria-Sibylla-Merian-Halle in Bochum-Westenfeld trafen sich am Sonntag die Wattenscheider Teams. Als Favorit mit dabei: Überraschungs-Aufsteiger VfB Günnigfeld II. Das Team von Marco Ostermann mischt derzeit die Kreisliga A1 auf und liegt einen Punkt hinter Bezirksliga-Absteiger und Aufstiegsfavorit Phönix Bochum. Mit großen Ambitionen ging der VfB daher ins Turnier. Auch die zweite Mannschaft der SG Wattenscheid 09 war dabei.

Maurice Pancke (r.) vom VfB Günnigfeld II spielte mit seiner Mannschaft bei der Vorrunde der Reserve-Teams der Hallenstadtmeisterschaften Bochum gegen den FC Hasretspor. Foto: Biene Hagel / Funke Foto Services

Das Ziel aller Teams: die Zwischenrunde Anfang Januar erreichen, um dann am Ende bei den Finals in der Rundsporthalle auflaufen zu können. In den Genuss können allerdings nur zweite Mannschaften kommen.

Die Intensität in Westenfeld war hoch und die Emotionen waren groß – für Kaminski teilweise sogar zu groß: „Dass die Emotionen manchmal hochgekocht sind, ist schwer zu verstehen. Da werden wir mit allen Beteiligten drüber sprechen, dass die Außendarstellung nicht gut ist.“ Kaminski sei im Großen und Ganzen aber zufrieden, wie die ersten Vorrunden liefen. Die Zwischenrunde – bei der zehn Reserve-Teams, die sich am vergangenen Wochenende qualifiziert haben, dabei sein werden – findet am 7. Januar im Schulzentrum in Bochum-Gerthe an der Heinrichstraße statt.

Alles zum Sport in Bochum und Wattenscheid lesen Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum gibt es hier

A1 - 1A – Der Newsletter für die Bochumer Kreisliga A1 Unser Newsletter bringt Sie immer vor und nach dem Spieltag auf den neuesten Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum