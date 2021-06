„Go for BO in Tokio“ am Brunnen des Glücks: Sportdezernent Dietmar Dieckmann, Michael Huke, Oberbürgermeister Thomas Eiskirch, Tono Kirschbaum, Guide Noel-Philippe Fiener und Hendrik Pfeiffer (oben v.l.), sowie Katrin Müller-Rottgardt, Valentin Baus, Trainerin Simone Lüth und Amanal Petros (unten v.l.).