Aus dem Stand hebt die elfjährige Alexandra ihr rechtes Bein zum Spagat in die Luft. Während sie das Gleichgewicht hält, lässt sie das blaue Band in ihrer Hand in kreisförmigen Bewegungen durch die Luft schwingen – scheinbar mühelos. Doch was einfach aussieht, ist das Ergebnis monatelangen Trainings. Seit über drei Jahren ist Alexandra Rhythmische Sportgymnastin beim TV Brenschede 1911 in Bochum. Sie ist Teil des Bundeskaders.

Andrea Winning bereitet die Rhythmischen Sportgymnastinnen Letizia (9), Julia (9) und Diana (10) auf wichtige Turniere vor, die in den kommenden Wochen anstehen. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Sechsmal pro Woche trainieren die 30 Mädchen an der Lohackerstraße in Wattenscheid. Unter der Woche drei Stunden pro Tag, am Wochenende sogar fünf. Auf dem Plan steht zuerst eine Joggingrunde von fünf bis sechs Kilometern sowie das Aufwärmen das anderthalb bis zwei Stunden dauert. Dann folgen Gerätetraining, Ballett und andere Übungen. „Das ist schon viel“, sagt Alexandra. Doch sie und die anderen Sportgymnastinnen wissen, wofür sie so viel trainieren: Einmal deutsche Meisterin werden, das ist das klare Ziel von Alexandra, Letizia (9), Julia (9) und Diana (10).

Rhytmische Sportgymnastik in Bochum: Teilnahme an Deutschen Meisterschaften möglich

Es ist ein Ziel, das nicht unrealistisch ist. In zwei Wochen finden die Landesmeisterschaften statt, bei denen sich die Sportlerinnen für die Regionalmeisterschaft qualifizieren können. Wer dann überzeugt, darf an den Deutschen Meisterschaften mitmachen. Gerade für Alexandra sei diese Qualifikation wichtig: „Sie ist Bundeskaderathletin und muss das eigentlich schaffen“, sagt Trainerin Andrea Winning.

Früh übt sich – und ist bei der Rhythmischen Sportgymnastik unabdingbar. Mit fünf Jahren sollten die Mädchen anfangen zu trainieren, damit die Grundvoraussetzungen für Beweglichkeit geschaffen werden. Olga Bernit trainiert hier die jüngsten Athletinnen. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Seit 30 Jahren trainiert die 54-Jährige mittlerweile Mädchen und junge Frauen beim TV Brenschede. Sie besitzt die Trainer C-, B,-A-Lizenz, Landeskampfrichterlizenz und Kampfrichter-A-Lizenz Erzählt die Wattenscheiderin von ihren Schützlingen und der Rhythmischen Sportgymnastik, wird schnell deutlich, wie sehr sie für die Sportart brennt, mit der sie als aktive Athletin groß geworden ist. „Das Tolle an der Rhythmischen Sportgymnastik ist, dass wir hier alle wie eine große Familie sind. Über die Jahre entstehen zudem Verbindungen über Deutschland hinaus, nach Spanien oder Holland.“

Abteilung Rhythmische Sportgymnastik des TV Brenschede ist DTB-Turn-Talentschulen

Andrea Winning ist es wichtig, ihren Mädchen Disziplin beizubringen – auch mit einer gewissen Strenge, wenn nötig. Denn die Abteilung Rhythmische Sportgymnastik des TV Brenschede ist DTB-Turn-Talentschulen, die jungen Athletinnen betreiben Leistungssport auf hohem Niveau, verdeutlicht Winning. Nicht jedes Mädchen eignet sich, Rhythmische Sportgymnastin zu werden.

„Sie müssen beweglich sein und konzentriert arbeiten können“, erklärt die Trainerin. Zudem dürfen sie nicht übergewichtig sein – einerseits aus optischen Gründen, aber vor allem, weil die Sportart sonst schnell gefährlich für die Knochen sein kann. Trotzdem versichert Winning: „Wir sagen natürlich keinem Mädchen, dass es abnehmen muss.“

Saskia Strucksberg (28) ist Rhythmische Sportgymnastin seit sie fünf Jahre alt ist. In ihrem jungen Alter ist sie die älteste Athletin Deutschlands. (Archivbild) Foto: GATZMANGA, Karl / WAZ FotoPool

Meist fangen die Sportlerinnen mit vier, fünf oder sechs Jahren an, weil schon früh Grundvoraussetzungen für Beweglichkeit geschaffen werden muss. Mit acht oder neun Jahren kann es schon zu spät sein. Auch Saskia Strucksberg hat mit fünf Jahren angefangen. Mit mittlerweile 28 Jahren ist die mehrfache Westfalenmeisterin die älteste noch aktive Athletin in Deutschland. Doch ab einem gewissen Alter macht der Körper denn Sport nicht mehr so mit wie früher. Gerne würde Strucksberg die Marke 30 Jahre als aktive Athletin schaffen: „Ich glaube zwar nicht, dass das klappt, aber ich versuche es“, sagt sie beim Training in der Wattenscheider Halle.

Bochums Sportgymnastinnen hoffen, dass Nationalmannschaft Olympia-Qualifikation schafft

Für die Rhythmischen Sportgymnastinnen und ihre Trainer geht es jetzt in die heiße Phase. Bald fangen wichtige Meisterschaften an, in den Osterferien geht es ins Trainingslager. Doch nicht nur vor den Bochumer Sportlerinnen liegen wichtige Wochen, auch vor der deutschen Nationalmannschaft. „Das Team hat sich noch immer nicht für Olympia qualifiziert, ich hoffe wirklich, dass das noch klappt“, sagt Andrea Winning.

Die Sportart, die ihr so sehr am Herzen liegt, habe es ohnehin schwer. Nimmt die Nationalmannschaft nicht an den Olympischen Spielen in diesem Jahr teil, könnten wichtige Fördergelder verloren gehen.

Zudem fehlt es so weiterhin an Präsenz im Fernsehen und anderen Medien. „Es wird dann noch schwieriger, Sponsoren zu finden. Die bräuchten wir unbedingt, aber leider haben wir keine“, sagt Winning und hofft, dass sich das irgendwann ändert. Damit sie und Athletinnen wie Alexandra, Letizia, Julia und Diana, noch viele Jahre in der Sportart aktiv sein können, für die sie so brennen.

