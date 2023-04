Bochum: Nico Pickert vom LDKC ist Deutschlands Nummer eins

Bochum. Nico Pickert hat bei der Regatta in Duisburg starke Form gezeigt. Das WM-Ticket hat der Canadier-Fahrer vom LDKC sicher – und Olympia im Blick.

Ausnahmefahrer Nico Pickert vom Linden Dahlhausener Kanu-Club hat seine bestechende Frühform bei der 2. Rangliste in Duisburg erneut bestätigt. Der Lohn für den Canadier-Fahrer neben zwei Siegen und einem dritten Platz: Der Deutsche Kanu-Verband (DKV) hat Pickert für die anstehenden Weltcups im Mai und Juni in Szeged (Ungarn) und Posen (Polen) nominiert.

Pickert ist die Nummer eins in Deutschland in den Canadier-Disziplinen über 200m, 500m und 1000m. Sein Nahziel ist die Heim-Weltmeisterschaft, die vom 22. bis 27. August auf der Regattabahn in Wedau stattfinden wird. Pickert hat sein WM-Ticket bereits sicher. Sein großes Ziel sind die Olympischen Spiele in Paris 2024, die der Dahlhausener bereits fest im Blick hat.

Pickert im Einer-Canadier oder Zweier? Weltcups geben Aufschluss

Bei den Weltcups wird der DKV testen, ob Pickert bei der WM größere Chancen im Einer-Canadier oder mit einem Partner aus Berlin oder Potsdam im Zweier-Canadier hat.

Bei der zweiten nationalen Rangliste setzte sich der jüngst zu „Bochums Sportler des Jahres 2022“ gekürte Canadier-Fahrer über 200 Meter und 500 Meter durch, über 1000 Meter wurde er Dritter. Damit gewann er das Gesamtklassement und führt die deutsche Rangliste an.

