Die Sparkassen Stars Bochum gehen auf die Reise - Samstag treten die VfL-Basketballer in Münster an.

Bochum Die Basketballer des VfL Bochum treten in Münster an - und der Klub will nach drei Siegen in Folge auch im Gästeblock ein gutes Bild abgeben.

Auf den Riesenjubel folgt direkt der Blick nach vorne: „Alle in Blau nach Münster!“, stand in dicken Buchstaben auf dem Spruchband, das die VfL Sparkassen Stars Bochum in der Rundsporthalle zeigten, nachdem sie mit dem 77:74 gegen Paderborn den dritten Sieg in einer Woche gefeiert hatten. Bevor es in die Länderspielpause geht, wartet noch ein weiteres NRW-Duell. Auch dort zählen die Basketballer des VfL Bochum auf die Unterstützung der Fans.

Mindestens zwei Busse aus dem Ruhrgebiet machen sich am Samstag auf nach Münster. Um 19.30 Uhr sind die VfL-Basketballer zu Gast bei den Uni Baskets in der Sporthalle Am Berg Fidel. Der vom Verein organisierte Fanbus ist voll, dazu fährt auch ein Bus mit den Sponsoren und Partnern des Klubs zu diesem Auswärtsspiel.

Sparkassen Stars Bochum mit positiver Zuschauer-Entwicklung trotz enttäuschender Saison

Die Sparkassen Stars haben zwar keine große Fanszene wie einige Liga-Konkurrenten, nur wenige Fans fahren regelmäßig zu Auswärtsspielen. Aber die Entwicklung der Zuschauerzahlen besonders in eigener Halle ist trotz einer insgesamt enttäuschenden Saison positiv - in Münster wird Bochum wohl auch im Gästeblock ein gutes Bild abgeben.

Das passt zum sportlichen Aufwärtstrend: Mit den Siegen über Vechta II, die Artland Dragons und Paderborn haben die Stars sich vom Tabellenende abgesetzt und ein Polster - die größte Abstiegsgefahr ist gebannt. Münster ist im Playoff-Rennen. Die beiden Klubs kennen sich aus gemeinsamen Pro-B-Zeiten, in der vergangenen Saison gab es auch zwei Pro-A-Duelle mit großem Basketball-Spektakel. Das Hinspiel in Bochum gewann Münster 81:70.

Bochums Headcoach Felix Banobre mit Keith Anthony Williams. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Bochums Geschäftsführer Tobias Steinert: „Münster spielt bisher eine sehr gute Saison und sie sind aktuell auf Playoffkurs. Wir haben hingegen nach der perfekten Woche mit drei Siegen nun einigen Rückenwind im Gepäck und wollen nachlegen. Uns werden rund 150 Fans nach Münster begleiten und daher freue ich mich auf eine tolle Atmosphäre.“

Nächstes Spiel erst am 1. März gegen Bayreuth

Münsters Fans sollen alle in Schwarz und Weiß kommen. Nach dem Spiel ist die FIBA-Break (Länderspielpause) in der ProA, weiter geht es für die Bochumer Basketballer erst am 1. März mit dem Heimspiel gegen den BBC Bayreuth.

