Bochum Miners brennen auf die Revanche zum Saisonauftakt

Bochum.

Die Bochum Miners haben noch eine Rechnung offen. Und gleich am ersten Spieltag der neuen Saison bekommen sie die Gelegenheit diese zu begleichen. Zum Auftakt der 2. Bundesliga West empfangend die Bochumer Footballerinnen die SG Solingen/Wuppertal (Sonntag, 23. April, 15 Uhr, Schultenhof). Nach zwei Niederlagen in der Vorsaison soll nun der Bann gebrochen werden und der Grundstein für eine erfolgreiche Spielzeit gelegt werden. Acht Partien mit Hin- und Rückspielen gegen vier Gegner stehen – mit Unterbrechungen – bis Ende September an.

„Sie sind ein starker Gegner, aber auch machbar“, meint Miners-Vorsitzender Thomas Müller. „Wir haben uns schon in der vergangenen Saison gut ins Zeug gelegt. Und dieses Mal soll es andersherum laufen.“ Die Vorfreude auf das erste Spiel nach einem halben Jahr Winterpause wäre aber auch ohne die Vorgeschichte genauso groß.

Etablierte Spielerinnen und Rookies sorgen für mehr Breite und Qualität im Kader

Die Mannschaft von Headcoach Christian Knebel-Adam und seinem Trainer-Team ist fit und nach dem Trainingslager in Haltern noch einmal einen Schritt weiter. Durch einige Neuzugänge gibt es mehr Alternativen. Neben einigen etablierten Spielerinnen sind auch einige Neue dabei, die in ihre erste Saison bei den Miners gehen. „Wir haben zwar die ein oder andere neue Spielerin, die schon Erfahrung hat, aber 80 Prozent legen jetzt erst los“, erklärt Müller.

Playoffs sind das Ziel der Bochum Miners

Auch mit vielen Rookies im Team verfolgen die Bochumerinnen in dieser Saison ehrgeizige Ziele. Die Marke von zwei Siegen aus dem Vorjahr „soll getoppt werden“. Und auch sonst geht der Blick in diesem Jahr nach oben. „Wir wollen im Herbst die Playoffs erreichen“, sagt Müller. Mit einem eventuellen Aufstieg wolle man sich aber in der aktuellen Saison noch nicht beschäftigen.

Vielmehr soll die gute Entwicklung der Vorjahres-Rückrunde fortgesetzt werden. „Da hat es von Woche zu Woche mehr Spaß gemacht zuzuschauen“, meint Müller. Dieser Eindruck dürfte sich auch gerne am Samstag gegen die SG Solingen/Wuppertal fortsetzen.

